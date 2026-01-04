Trump dice que Estados Unidos podría matar al presidente venezolano Maduro al arrestarlo

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América Donald Trump dijo que su partido había considerado la posibilidad de asesinar al presidente Venezuela Nicolás Maduro durante el operativo para arrestarlo, declaración que desató el escrutinio internacional y profundizó las tensiones por las acciones de Estados Unidos en el país latinoamericano.

“Podría suceder”, dijo Trump a los periodistas el sábado, respondiendo a una pregunta sobre si se estaban considerando opciones letales en la operación.



Presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Trump agregó que Maduro intentó huir a un lugar considerado seguro durante la operación estadounidense, pero no lo logró.

En una declaración separada citada por los medios, Caine dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, quien según Estados Unidos había sido acusada, finalmente se habían rendido y estaban detenidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el apoyo del ejército estadounidense.

La operación, dijo Caine, se llevó a cabo con “profesionalismo y precisión” sin causar víctimas por parte de Estados Unidos. (Hormiga)