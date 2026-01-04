Trump dice que Estados Unidos no planea operaciones militares en Cuba después de Venezuela

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América Donald Trump dijo que Washington no estaba planeando una operación militar contra Porque después de la cirugía en Venezuelaal tiempo que califica a Cuba de «país fallido» y evalúa que sus sistemas políticos y económicos no están funcionando bien para su pueblo.

En una entrevista con The New York Post, el sábado 3 de enero, Trump respondió a una pregunta sobre una posible acción militar estadounidense contra Cuba enfatizando que tal paso no estaba en los planes actuales.

Manifestó que Cuba enfrenta serias dificultades y el sistema implementado hasta el momento no ha dado los resultados esperados.

Según Trump, estas condiciones hacen de Cuba un tema potencial para futuras discusiones en el futuro, pero no en el contexto de operaciones militares.

Trump hizo esta declaración en medio de una creciente atención internacional a la política exterior de Estados Unidos en la región latinoamericana, luego de la operación de Washington en Venezuela que provocó reacciones encontradas de los países de la región y de la comunidad global.

El presidente Trump anunció el sábado que Estados Unidos había lanzado un gran ataque contra Venezuela y que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, habían sido arrestados y expulsados ​​del país.

Los medios locales informaron sobre varias explosiones en Caracas y afirmaron que la operación fue llevada a cabo por miembros de la unidad de élite Delta Force.

En respuesta a esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela instó al Consejo de Seguridad de la ONU a celebrar una reunión de emergencia para discutir el ataque estadounidense.

Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, enfatizó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sigue siendo el único líder del país.

«Solo hay un presidente en este país, su nombre es Nicolás Maduro Moros», dijo en una reunión del Consejo de Defensa tras la operación estadounidense contra Venezuela.

Rodríguez dijo que lo que le pasó a Venezuela el sábado podría haberle pasado a cualquier país de la región.

«Pedimos a los países de la Patria Grande que se unan. Lo que hoy se le está haciendo a Venezuela le puede pasar a cualquier país de la región. Este uso de la fuerza puede estar dirigido a cualquier país», afirmó. (Hormiga)