Trump dice que el sospechoso en Charlie Kirk Killing ha sido atrapado

«Con un alto grado de certeza, lo tenemos», dijo Trump durante una entrevista en vivo en Fox News Channel el viernes por la mañana. Agregó que un ministro, que también está involucrado con la policía, entregó al sospechoso a las autoridades. «Alguien que estaba muy cerca de él dijo: ‘Hmm, ese es él'», dijo Trump, según la agencia de noticias AP.

Kirk, cofundador de la organización política política Punto de inflexión de EE. UU. Y un aliado cercano de Trump, recibió un disparo mortal el miércoles en lo que la policía ha descrito como un ataque objetivo. El gobernador de Utah lo calificó como un asesinato político. Las autoridades recuperaron un rifle de tornillos de alto poder cerca de la escena y dijeron que el tirador saltó del techo y desapareció en el bosque cercano después de asesinar a Kirk.

El activista político conservador estaba hablando en un debate organizado por el punto de inflexión en la Universidad del Valle de Utah en Orem cuando ocurrió el ataque. Fue llevado a un hospital local y declarado muerto horas después.

Los investigadores federales y los funcionarios estatales habían publicado fotos y videos del sospechoso el jueves. Según AP. La identidad y el motivo del sospechoso aún no se han hecho público.

El video espeluznante se extiende en línea

El ataque, llevado a cabo a plena luz del día, fue capturado en video y se compartió ampliamente en las redes sociales. El metraje muestra que Kirk habló en un micrófono portátil cuando suena una sola toma. Kirk levanta la mano derecha cuando la sangre se vierte del lado izquierdo del cuello, y sorprendió a los espectadores gritando y huyen.

Autoridades dijo el tirador se mezcló con la multitud en medio de estudiantes. Un video lanzado el jueves muestra al sospechoso que camina por la hierba y la calle antes de desaparecer. «Puedo decirle que este fue un evento objetivo», dijo Robert Bohls, el principal agente de la Oficina Federal de Investigación (FBI) en Salt Lake City.

Trump, a quien se unió demócratas para condenar el ataque, dijo que planea otorgar a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil en los Estados Unidos.

El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, visitaron la familia de Kirk en Salt Lake City el jueves. Vance publicó una publicación de recuerdo en X, destacando su amistad con Kirk desde 2017 y a través de su carrera en el Senado y las elecciones de 2024.

«Gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración traza directamente la capacidad de Charlie para organizarse y convocar», escribió Vance, y agregó, no solo nos ayudó a ganar en 2024, sino que nos ayudó a emplear a todo el gobierno «.

El ataúd de Kirk fue volado a bordo de la Fuerza Aérea Dos de Utah a Phoenix, donde se encuentra Turning Point USA. El presidente Trump dijo a los periodistas que planea asistir al funeral, aunque no se han anunciado detalles.

Kirk tomó preguntas sobre la violencia armada antes de disparar

Se sabía que Kirk era un provocador conservador y un organizador influyente entre los jóvenes republicanos. Con frecuencia participaba en debates en campus universitarios. El tiroteo ocurrió inmediatamente después de tomar preguntas de un miembro de la audiencia sobre violencia armada.

El debate en el Centro Sorensen en el campus se anunció como la primera parada en la ‘gira de regreso estadounidense’ de Kirk. El evento provocó reacciones polarizantes en el campus, con una petición en línea instando a la universidad a bar Kirk reuniendo casi 1,000 firmas. La Universidad reafirmó su compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo.

Algunos asistentes que corrieron después del disparo se encerraron en las aulas. Usaron mesas para bloquear las puertas, agachadas en esquinas para obtener seguridad e incluso ataron un sacapuntas de lápiz eléctrico a una pata de silla para reforzar la barricada.

La residente cercana Kathleen Murphy dijo: «Con el tirador aún no fue atrapado, fue una preocupación».

El ataque dibujó a Swift Bipartisan Condenation, con funcionarios demócratas unirse a Trump y otros aliados republicanos de Kirk para denunciar el tiroteo, que se produce en medio de un aumento en la violencia política a través de la violencia política a través de la violencia política. A NOSOTROS afectando figuras a través de ideologías y fiestas.

(Con entradas AP)





