Trump dice que el dinero de las ventas de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo se utilizará para los pueblos de Estados Unidos y Venezuela

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América Donald Trump dijo que la autoridad provisional Venezuela ha acordado entregar entre 30 y 50 millones de barriles aceite a los Estados Unidos.

«Me complace anunciar que la Autoridad Provisional en Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad bajo sanciones a Estados Unidos», escribió Trump a través de la plataforma Truth Social, el martes 6 de enero de 2026.

Trump agregó que prometió que el dinero obtenido de la transacción se utilizaría en beneficio de los pueblos de ambos países.

El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca

“Este petróleo se venderá a precios de mercado y el dinero estará bajo mi control como presidente de Estados Unidos, para garantizar que su uso realmente beneficie al pueblo de Venezuela y Estados Unidos”, añadió.

Trump también dijo que había pedido al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que implementara inmediatamente el plan.

Según sus palabras, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y enviado directamente a los muelles de carga y descarga en Estados Unidos.

«Gracias por su atención a este tema», dijo el presidente estadounidense.

Más temprano el lunes (1/5), Trump afirmó que las compañías petroleras estadounidenses estaban muy interesadas en trabajar en Venezuela y estaban dispuestas a invertir en la infraestructura del país.

El 3 de enero, Estados Unidos lanzó una gran ofensiva contra Venezuela, arrestando al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y llevándolos a Nueva York.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Maduro y Flores serían juzgados por presunta participación en narcoterrorismo y considerados una amenaza, incluso para Estados Unidos. (Hormiga)