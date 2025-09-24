Nueva York, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Llamando a la agenda de transformación hacia la energía verde es un fraude y conduce al fracaso de un país.

«Digo, si no sales de este fraude de energía verde, tu país fracasará», dijo Trump mientras habla con la 80ª sesión del debate general de la escuela secundaria PBB En la sede general de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el martes.

Trump acusó a la advertencia de las Naciones Unidas en 1989 que en una década, calentamiento global Hará que todo el país desaparezca como algo que nunca sucedió.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la sesión de la Asamblea General de la ONU

También destacó el tema del enfriamiento global en las décadas de 1920 y 1930 relacionados con las afirmaciones sobre el enfriamiento global que destruirían el mundo.

«Luego dijeron el calentamiento global que destruiría el mundo. Pero luego la temperatura comenzó a disminuir nuevamente. Así que ahora lo llaman ‘Cambio climático«Porque con ese término, no pueden estar equivocados», agregó.

Llamando para que ya no haya el término «calentamiento global» o «enfriamiento global» porque estos términos son solo predicciones hechas por las Naciones Unidas y otras partes con malos motivos, y todo eso está mal.

«Estas predicciones son hechas por tontos que hacen que su país pierda riqueza y no brinden oportunidades de éxito», dijo.

«Y no dije que debía estar orgulloso, pero era cierto.

El Trump que se encuentra en el tercer número de serie como jefe de estado que habló en la sesión de debate general, excedió el tiempo establecido por las Naciones Unidas. A cada país solo se le da tiempo hablando 15 minutos, pero habló más de 50 minutos.

Trump también ignoró la luz roja que se extendió frente a él: la hora del tiempo para hablar se había agotado.

El presidente Prabowo también asistió y pronunció un discurso en la sesión de debate general y habló en tercer lugar después del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La Secretaría del Ministro del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, dijo que la presencia de Prabowo fue un impulso importante para que Indonesia enfatice el papel activo del foro multilateral más alto del mundo. (Hormiga)