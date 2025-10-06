Trump dice que Diddy le pidió un perdón

El presidente Donald Trump declaró que Sean «Diddy» combinaba Le ha pedido un perdón, mencionando su nombre mientras envían preguntas de los periodistas en la Oficina Oval sobre Ghislaine Maxwell.

Después de que un periodista preguntó por qué Maxwell sería un candidato a la clemencia, Trump respondió: «No sé. Tendría que hablar con el [Department of Justice]. Lo miraré. Tengo mucha gente que me ha pedido perdones. Lo llamo Puff Daddy, [he] me ha pedido un perdón «.

En el pasado, Trump ha sido interrogado sobre si le otorgaría un perdón a los peines, que era sentenciado La semana pasada a cuatro años y dos meses en prisión federal por transporte por cargos de prostitución.

«Era esencialmente, supongo que es un poco inocente», dijo Periódico en agosto. «Fui muy amigable con él. Me llevo bien con él, y parecía un buen tipo, no lo conocía bien. Pero cuando me postulé para un cargo, él era muy hostil. Y es difícil. Al igual que tú, somos seres humanos y no nos gusta que las cosas nublaran nuestro juicio. Pero cuando conociste a alguien y tú estabas bien, y luego corriste para una oficina y él hizo algunas declaraciones terribles … No me gusta. No sé.

«¿Pero más probablemente un no para peines?» El periodista respondió. «Yo diría que», dijo Trump.

Variedad habló Con el abogado defensor principal de Combs, Marc Agnifilo, ese mismo mes y preguntó si el abogado había estado en contacto con la administración. «No estoy involucrado en eso en lo más mínimo», dijo Agnifilo. «Literalmente no tengo idea. Hay momentos en que creo que no hay nada, y hay momentos en que creo que son solo cosas de rumores. Pero no pretendo saber la mente del presidente. Realmente no lo sé».

Hoy temprano, los abogados de Combs presentaron una solicitud al juez Aran Subramanian de que cumplió su sentencia en el Fort Dix de Nueva Jersey para que pueda «abordar los problemas de abuso de drogas y maximizar las visitas familiares y los esfuerzos de rehabilitación».