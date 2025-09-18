Trump dice que designará a Antifa como un grupo terrorista, pero que ofrece pocos detalles







Presidente Donald Trump Dicho el jueves temprano que planea designar a Antifa como una ‘organización terrorista importante’. Consisten en grupos que resisten fascistas y neonazis, especialmente en manifestaciones.

No está claro cómo la administración etiquetaría lo que es efectivamente un movimiento descentralizado como organización terrorista, y la Casa Blanca el miércoles no ofreció inmediatamente más detalles. Trump, que está en una visita estatal al Reino Unido, hizo el anuncio en una publicación en las redes sociales poco antes de la 1:30 a.m., hora local del jueves. Llamó a Antifa un desastre de la izquierda en enfermía, peligrosa y radical «. También dijo que» recomendará fuertemente «que se investigen los financiadores de antifa.

Antifa es una entidad doméstica y, como tal, no es un candidato para su inclusión en el Departamento de Estado Lista de organizaciones terroristas extranjeras. En esa lista se incluyen docenas de grupos, incluidas organizaciones extremistas como el Estado Islámico y Al-Qaida. La designación es importante en parte porque permite al Departamento de Justicia procesar a quienes brindan apoyo material a las entidades en esa lista, incluso si ese apoyo no resulta en violencia.

No existe un equivalente nacional a esa lista en parte debido a las amplias protecciones de la Primera Enmienda que disfrutan las organizaciones que operan dentro de los Estados Unidos. Y a pesar de las llamadas periódicas, particularmente después de tiroteos masivos de los supremacistas blancos, para establecer una ley de terrorismo doméstico, ahora no existe un estatuto singular.

En un intercambio con reporteros en el Oficina ovalada El lunes, Trump dijo que buscaría una designación de terrorismo doméstico para Antifa si tal medida tuviera el apoyo de la Fiscal General Pam Bondi y otros en su gabinete. «Es algo que haría, sí,» dijo Trump. `Lo haría al 100%. Antifa es terrible.

El miércoles por la noche, el senador Bill Cassidy, republicano de La-La., Elogió el anuncio de Trump, diciendo: «Antifa se apoderó de un movimiento de quejas legítimas para promover la violencia y la anarquía, trabajando contra la justicia para todos. El presidente tiene derecho a reconocer el papel destructivo de antifa al designarlos a los terroristas nacionales». condenar los actos violentos de Antifa y designar la organización terrorista doméstica del Grupo A.

En 2020, en medio del Protestas de George FloydTrump también planteó la idea de designar a Antifa como una organización terrorista. El anterior director del FBI de Trump, Christopher Wray, dijo en testimonio ese año que Antifa es una ideología, no una organización, que carece de la estructura jerárquica que generalmente permitiría ser designada como un grupo terrorista por el gobierno federal.

