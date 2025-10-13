Trump dice, "Esta será mi octava guerra que haya resuelto." sobre el alto el fuego en Gaza







presidente de estados unidos Donald Trump El domingo (hora local) reiteró que ha desempeñado un papel decisivo en la resolución de varios conflictos globales de larga data. Durante una interacción con periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba a Oriente Medio, Trump también mencionó el actual conflicto entre Pakistán y Afganistán, sugiriendo que podría abordar el asunto a su regreso, expresando confianza en su capacidad para «resolver guerras».

Afirmó además que el alto el fuego en Gaza marcaría el octavo conflicto al que ha puesto fin con éxito. «Esta será la octava guerra que he resuelto, y escuché que ahora hay una guerra entre Pakistán y Afganistán. Dije, tendré que esperar hasta regresar. Estoy haciendo otra. Porque soy bueno resolviendo guerras», dijo Trump.

Reflexionó sobre sus esfuerzos anteriores para resolver disputas de larga data, incluso entre India y Pakistán, afirmando que bajo su liderazgo se habían resuelto múltiples guerras. «Piense en India, Pakistán. Piense en algunas de las guerras que estuvieron ocurriendo durante años. Tuvimos una que duró 31, otra que duró 32, otra que duró 37 años, con millones de personas muertas en cada país y terminé cada una de ellas, en su mayor parte, en un día. Es bastante bueno», comentó.

Trump dijo que era un «honor» haber desempeñado un papel en salvar vidas a través de sus iniciativas de paz, y agregó que sus acciones no estaban motivadas por reconocimientos o premios personales. «Es un honor hacerlo. Salvé millones de vidas. Para ser justos con el Comité del Nobel, fue para 2024. Este (Premio Nobel de la Paz) fue elegido para 2024. Pero hay quienes dicen que se podría hacer una excepción porque sucedieron muchas cosas durante 2025 que ya están hechas, completas y geniales. Pero no hice esto por el Nobel. Lo hice para salvar vidas», afirmó.

Sus comentarios se produjeron en medio de una renovada atención en torno al Premio Nobel de la Paz. Dos días antes, el 11 de octubre, Trump había reaccionado al no recibir el premio, alegando que había brindado ayuda a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, en múltiples ocasiones. Trump dijo que Machado se acercó personalmente a él después de recibir el premio y se lo dedicó en reconocimiento a su apoyo.

«La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: ‘Acepto esto en honor a ti porque realmente lo mereces’… Pero no dije: ‘Dámelo’. Creo que ella podría haberlo hecho… La he estado ayudando en el camino. Necesitaron mucha ayuda en Venezuela durante el desastre. Estoy feliz porque salvé millones de vidas…», dijo Trump mientras hablaba con los periodistas en la Casa Blanca.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por sus esfuerzos para promover los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Trump, quien dijo que esperaba recibir el premio por sus esfuerzos para «poner fin a siete guerras», también vinculó el actual conflicto entre Rusia y Ucrania con su historial más amplio de pacificación.

«Dije: ‘Bueno, ¿qué pasa con los otros siete? Debería obtener un Premio Nobel por cada uno’. Entonces dijeron: ‘Pero si detiene a Rusia y Ucrania, señor, debería poder obtener el Nobel’. Dije que detuve siete guerras. Esa es una guerra, y es una guerra grande», dijo Trump, citando conflictos que, según afirmó, se resolvieron bajo su liderazgo, incluidos «Armenia, Azerbaiyán, Kosovo y Serbia, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Ruanda y el Congo». En medio de estos comentarios, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo a las iniciativas de paz de Trump. En una publicación en X, Netanyahu escribió: «Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz: ¡se lo merece!».

