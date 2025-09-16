Trump demanda al New York Times por $ 15 mil millones en demanda por difamación

Donald Trump ha presentado una demanda de $ 15 mil millones contra el New York Times por difamación y difamación, alegando que la publicación le causó daños a la reputación.

De acuerdo a ReutersEl presidente demandó al New York Times, cuatro de sus reporteros y editor Penguin Random House en documentos presentados el lunes en un tribunal de distrito de los Estados Unidos en Florida. Reuters informa que Trump cita una serie de artículos en la demanda del New York Times, incluida una editorial de antes de las elecciones de 2024 que decía que no era apto para la presidencia, así como un libro que Penguin publicó el año pasado con el título «Lucky perdedor: cómo Donald Trump despertó la fortuna de su padre y creó la ilusión de éxito».

«Los acusados ​​publicaron maliciosamente el libro y los artículos sabiendo que estas publicaciones estaban llenas de distorsiones y fabricaciones repugnantes sobre el presidente Trump», establece la presentación, según Reuters.

El New York Times y Penguin no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

El presidente tomó a Verdad social El lunes por la noche para anunciar el movimiento.

«Hoy, tengo el gran honor de traer una demanda de difamación y difamación de $ 15 mil millones de dólares contra el New York Times, uno de los peores y degenerados periódicos de la historia de nuestro país, convirtiéndose en una ‘boquilla’ virtual para el Partido Radical Left Left Democrat», escribió. «Lo veo como la contribución de la campaña ilegal más grande, su respaldo de Kamala Harris fue en realidad un centro muerto en la primera plana del New York Times, ¡algo hasta ahora inaudito!»

Trump acusó a los tiempos de mentir durante «décadas» sobre sí mismo, su «familia, negocios, el primer movimiento de América, Maga y nuestra nación en general». También se jactó de sus demandas «exitosas» contra «60 minutos» y ABC, que afirmó que «sabía que estaban falsamente» manchándome «a través de un sistema altamente sofisticado de documento y alteración visual».

Concluyó: «¡Se ha permitido al New York Times mentir, mancharme y difamarse durante demasiado tiempo, y eso se detiene, ahora! El traje se está llevando al gran estado de Florida. Gracias por su atención a este asunto. ¡Haz que Estados Unidos vuelva a ser grandioso!»

Como señaló el presidente, esta no es la primera vez que se va después de una importante organización de noticias en la corte. En julio, Paramount pagó un acuerdo de $ 16 millones a la administración Trump por una demanda contra «60 minutos», ya que su fusión de $ 8 mil millones esperaba la aprobación final de la FCC. El gigante de los medios había criticado previamente el litigio como «sin mérito».

Disney también se vio obligado a Kowtow a Trump con la melodía de $ 15 millones en diciembre. El acuerdo fue sobre una demanda contra ABC News y el presentador George Stephanopoulos después de que afirmó falsamente en el aire que Trump había sido considerado responsable en un caso judicial por violar al escritor E. Jean Carroll.

En julio, Trump presentó un Traje de $ 20 mil millones Contra Dow Jones, News Corp, Rupert Murdoch y dos reporteros de Wall Street Journal para una historia que afirmó que el presidente escribió una carta de cumpleaños al delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein que contenía un lenguaje e imágenes sugestivas. Hizo criticar el artículo como «falso, malicioso» y «difamatorio».

Esta tampoco es la primera vez que el Times ha estado en agua caliente legal con el presidente. Trump amenazó con demandar La organización de noticias sobre sus informes sobre las redadas de bombardeos de EE. UU. En Irán, que contrasta con la evaluación temprana de la administración Trump de que las capacidades nucleares de Irán estaban «totalmente borradas».