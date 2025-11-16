Trump defiende el correo electrónico de Jeffrey Epstein que «sopla a Bubba»

Jeffrey EpsteinLos correos electrónicos recién publicados fueron el tema de conversación en la apertura en frío del episodio del 15 de noviembre de SNL.

El boceto comenzó con la interpretación de Ashley Padilla de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondiendo preguntas de la prensa y, por supuesto, la mayoría de los periodistas preguntaban sobre los 23.000 correos electrónicos que se publicaron como resultado de la investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre los archivos de Epstein. Pero entonces apareció el propio Trump de James Austin Johnson para explicarse.

«No estoy ocultando casi nada, sólo lo suficiente para que resulte extremadamente sospechoso», dijo Trump.

Luego comenzó a intentar razonar entre los archivos.

“Déjenme hacerles una pregunta”, preguntó a los periodistas. «Si había algo incriminatorio sobre mí en los archivos, entonces ¿por qué los encubriría? Está bien, déjame ir de nuevo. Si fuera inocente, ¿no simplemente publicaría los archivos? Está bien, la tercera va la vencida: Jeffrey Epstein. Apenas conocía al tipo, como lo demuestran las miles de fotografías de nosotros juntos bailando y rechinando los dientes en varias fiestas».

El sketch también menciona uno de los mensajes virales más controvertidos, en el que el hermano de Epstein, Mark, hablaba de fotos de Trump “soplando a Bubba”, que es el apodo del expresidente Bill Clinton.

«Voy a hacer públicos todos los archivos de Epstein», dijo Trump. «Esto es fantástico. Cada archivo estará a la venta por el módico precio de 800 dólares. Esta es una hermosa captura de pantalla impresa, única en su tipo, y de muy baja resolución. Acabo de pedir la que dice ‘¿Putin tiene la foto de Trump mamando a Bubba?’ Nos encanta ese”.

Glen Powell fue el presentador del episodio del 15 de noviembre, con Olivia Dean como invitada musical.