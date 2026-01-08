Trump defiende al funcionario de inmigración estadounidense que mató a tiros a una mujer en EE.UU.: La izquierda radical amenaza

Washington, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Triunfo defendió al oficial Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) que tiroteo uno murió mujer De Minnesota el miércoles 7 de enero de 2026. Trump, después de ver el video del incidente que circula en las redes sociales, concluyó que el oficial actuó «en defensa propia».

«Acabo de ver un clip del incidente que ocurrió en Minneapolis, Minnesota. Fue algo terrible de ver. La mujer que gritaba, claramente, era una provocadora profesional, y la mujer que conducía el auto era muy desordenada, obstructiva y resistiva, quien luego violenta, deliberada y brutalmente embistió a un oficial de ICE, quien aparentemente le disparó en defensa propia», escribió Trump en una publicación en Truth Social, el miércoles 8 de enero de 2026.

Trump continuó diciendo que el oficial de ICE estaba vivo y recuperándose en el hospital después del incidente.



Oficiales de inmigración de EE.UU. o ICE mataron a tiros a una mujer en Minneapolis

«Esta situación se está estudiando a fondo, pero la razón por la que ocurrió este incidente es porque la izquierda radical amenaza, ataca y ataca a nuestros agentes del orden y agentes de ICE todos los días. Simplemente están tratando de hacer su trabajo MANTENER A ESTADOS UNIDOS SEGURO. ¡Necesitamos apoyar y proteger a nuestros agentes del orden de este violento y odioso movimiento de izquierda radical!», dijo Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en una conferencia de prensa vespertina en Minnesota, describió el incidente como un «acto de terrorismo interno» cometido contra agentes de ICE por una mujer que «intentó embestir y atropellar a los agentes con su vehículo. Nuestro agente actuó rápidamente y a la defensiva, disparando, para protegerse a sí mismo y a quienes lo rodeaban».

Noem afirmó que la mujer era parte de una “mafia” y dijo que el oficial había seguido los procedimientos cuando estaba bajo amenaza. Dijo que el oficial veterano que disparó su arma había sido golpeado y arrastrado por un conductor anti-ICE en junio.

Asimismo, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X que el incidente ocurrió cuando «alborotadores violentos» intentaron interrumpir las operaciones de ICE que se llevaban a cabo en la ciudad.