Trump da la bienvenida a Prabowo en la cumbre de Gaza, con una amplia sonrisa y levantando el pulgar

El Cairo, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Triunfo y presidente Egipto Abdel Fattah al-Sisi será coanfitrión de una cumbre de más de 20 líderes mundiales en Sharm El Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025.

antes de asistir CumbreEl presidente estadounidense visitó Israel por primera vez para hablar en la Knesset y reunirse con las familias de los rehenes.

A su llegada a Sharm El Sheikh, Trump se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y la delegación. Además, Trump dio la bienvenida uno a uno a los líderes mundiales que asistieron al foro de la Cumbre de paz De GazaPalestina.



El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi

Seguimiento del canal de YouTube Noticias DRM, Trump saludó al rey de Jordania Abdullah II, al rey de Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa, al presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev, al presidente de Francia Emmanuel Macron y al presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Trump conversó brevemente con Prabowo y posó sonriendo felizmente con Prabowo. También estuvieron presentes el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

No había ningún primer ministro visible, Netanyahu, ni representantes de Israel, ni representantes de Hamás presentes en Sharm El Sheikh, Egipto.

Reportado el guardiánLa cumbre tiene como objetivo «poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, intensificar los esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio e iniciar una nueva era de seguridad y estabilidad regional», según la presidencia egipcia.

Los impresionantes objetivos de la reunión también se ven reforzados por la lista de invitados, muchos de los cuales han desempeñado papeles clave para asegurar el alto el fuego y los acuerdos de liberación de rehenes actualmente vigentes.

Se espera que en la reunión del lunes se discuta el éxito continuo del acuerdo y qué tan cerca están las próximas etapas del plan de paz de 20 puntos de Trump.

El presidente de Estados Unidos buscará avanzar en sus esfuerzos de pacificación, aunque aún quedan por confirmar varios elementos cruciales (entre ellos cómo se gobernará Gaza una vez que terminen los combates y el destino final de Hamás).

Sin embargo, Trump sigue orgulloso de su éxito actual y dijo a los periodistas el domingo que «la guerra ha terminado».