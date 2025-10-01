Trump da 4 días Hamas responde a 20 puntos de propuestas de paz en Gaza


Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump dijo, había dado de tres a cuatro días a Hamas para dar una respuesta sobre 20 puntos de plan de paz Gaza Su propuesta, mientras advierte las malas consecuencias si la rechaza.

«Esperaremos de tres a cuatro días. Veremos más tarde», dijo Trump a los periodistas cuando se les preguntó sobre el período de respuesta del Grupo de Resistencia Palestina.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando en Turnberry, Escocia

Dijo países árabes y musulmanes, juntos Israel ha firmado la propuesta.

«Estamos esperando a Hamas y la decisión en sus manos si quieres hacerlo, pero si no, este será un mal final», continuó Trump.

Trump reveló el lunes un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra israelí en Gaza en una conferencia de prensa con el líder de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu.

El plan incluye la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de la liberación de docenas de prisioneros palestinos, el desarme totalmente de Hamas, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la formación de un comité palestino tecnocrático y apolítico para gobernar el área de la bolsa.

El ejército israelí ha matado a más de 66,000 palestinos, la mayoría de las mujeres y los niños, en Gaza desde octubre de 2023. El bombardeo que ha sido incesantemente ha hecho que el área de la bolsa sea casi inapropiada y cause hambre y la propagación de enfermedades. (Hormiga)

