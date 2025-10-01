Trump da 4 días Hamas responde a 20 puntos de propuestas de paz en Gaza

Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump dijo, había dado de tres a cuatro días a Hamas para dar una respuesta sobre 20 puntos de plan de paz Gaza Su propuesta, mientras advierte las malas consecuencias si la rechaza.

«Esperaremos de tres a cuatro días. Veremos más tarde», dijo Trump a los periodistas cuando se les preguntó sobre el período de respuesta del Grupo de Resistencia Palestina.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando en Turnberry, Escocia

Dijo países árabes y musulmanes, juntos Israel ha firmado la propuesta.

«Estamos esperando a Hamas y la decisión en sus manos si quieres hacerlo, pero si no, este será un mal final», continuó Trump.

Trump reveló el lunes un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra israelí en Gaza en una conferencia de prensa con el líder de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu.

El plan incluye la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de la liberación de docenas de prisioneros palestinos, el desarme totalmente de Hamas, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la formación de un comité palestino tecnocrático y apolítico para gobernar el área de la bolsa.

El ejército israelí ha matado a más de 66,000 palestinos, la mayoría de las mujeres y los niños, en Gaza desde octubre de 2023. El bombardeo que ha sido incesantemente ha hecho que el área de la bolsa sea casi inapropiada y cause hambre y la propagación de enfermedades. (Hormiga)

