Trump critica a Bill Maher como un «peso ligero muy sobrevalorado»

Donald Trump envió un extenso mensaje a Verdad Social el sábado por la mañana en el que recordó su cena en la Casa Blanca con el presentador de “Real Time” Bill Maher. El presidente calificó la velada como una “total pérdida de tiempo” y dijo que Maher “no es diferente” de sus enemigos nocturnos de tendencia más liberal como Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

«A veces en la vida pierdes el tiempo», escribió Trump. «El presentador de televisión Bill Maher me pidió cenar conmigo a través de uno de sus amigos, también amigo mío, y acepté. Llegó a la famosa Oficina Oval de manera muy diferente de lo que pensé que sería. Estaba extremadamente nervioso, tenía CERO confianza en sí mismo y, para calmar sus nervios, inmediatamente, en cuestión de segundos, pidió un ‘Vodka Tonic’. Me dijo: «Nunca antes me había sentido así, de hecho tengo miedo». En cierto sentido, ¡era algo entrañable! De todos modos, tuvimos una gran cena, fue rápida, fácil y él parecía ser un buen tipo y, para su primer show después de nuestra cena, fue muy respetuoso con nuestra reunión. Pero con todo lo que he hecho para recuperar a nuestro país de ‘OBLIVION’, ¿por qué no lo sería?

La publicación de Trump pareció estar, en parte, motivada por Maher, el viernes, burlándose de las afirmaciones del presidente de que China «terminar TODO el hockey sobre hielo”en Canadá si las dos naciones llegan a un acuerdo comercial.

Trump agregó: “En cualquier caso, fue una total pérdida de tiempo para mí tener a este idiota en la Casa Blanca y anoche, después de explicar el DESASTRE que deben afrontar los ‘Líderes’ canadienses, cómo Canadá ha ‘estafado’ a los Estados Unidos durante años en el COMERCIO (¡pero ya no!), dije en broma y con VERDAD que: ‘Lo primero que hará China es terminar con TODO el hockey sobre hielo que se juega en Canadá y eliminar permanentemente la Copa Stanley’. Bueno, siguió y siguió sobre la declaración de Hockey, como ‘¿Qué clase de persona diría una tontería como esta?’, como si estuviera hablando en serio cuando lo dijera”.

Luego, Trump atacó las calificaciones de Maher y lo llamó un “PESO LIGERO altamente sobrevalorado”.

Concluyó: «Afortunadamente, sus índices de audiencia televisiva son tan bajos que nadie se enterará de sus diversas declaraciones de noticias falsas sobre mí. No es diferente de Kimmel, Fallon o Colbert, pero, debo admitir, ¡un poco más talentoso! De todos modos, Bill Maher es un PESO LIGERO muy sobrevalorado, y los republicanos deberían dejar de usarlo para mostrar cómo la izquierda se está acercando a nosotros. ¡Nuestra base, la más grande de todos los tiempos, se ríe de tu debilidad cuando lo haces! Maher me preguntó si podía volver a «.

En abril de 2025, Maher dio una respuesta mucho cuenta más gentil de su cena con Trump. Dijo durante un episodio de “Real Time” que Trump fue “cortés” y “mucho más consciente de sí mismo de lo que deja ver en público”.

«El tipo que conocí no es el tipo que la noche antes de la cena tuiteó un montón de tonterías desagradables sobre cómo esta cena fue una mala idea y lo imbécil trastornado que era», dijo Maher. «Sólo para empezar: se ríe. Nunca lo he visto reír en público. Pero lo hace, incluso de sí mismo. No es falso».