Trump cree que el alto el fuego en Gaza durará mucho: todos están cansados ​​de la guerra

Washington, VIVA – El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, expresó su convicción de que armisticio en la linea Gaza durará mucho tiempo.

Lea también: Tropas de Hamás montan guardia en la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego



«Creo que durará. Todo el mundo está cansado de luchar», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el viernes 10 de octubre de 2025.

«Gaza es muy importante, pero esto es más que sólo Gaza. Esto es paz en Medio Oriente. Y eso es algo hermoso», dijo, y agregó.

Lea también: Idrus Marham apoya que Pramono rechace a los atletas israelíes: Esta es una cuestión de dignidad nacional





Ilustración de la guerra entre Israel y Hamas

El miércoles, Trump afirmó que Israel y grupos de resistencia palestinos Hamás ha firmado la primera fase del acuerdo de paz en Gaza. El acuerdo acordó que Hamás liberaría a todos los rehenes e Israel retiraría sus tropas a las líneas acordadas.

Lea también: Líderes del Comité de Erradicación de la Corrupción se reúnen con testigos en el caso de las máquinas bancarias de EDC; aquí está la explicación del portavoz



El jueves, un funcionario estadounidense dijo que Estados Unidos desplegaría 200 tropas en Medio Oriente para monitorear la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza.

El acuerdo es parte de un plan de 20 puntos que Trump anunció el 29 de septiembre, que también incluye la liberación de miles de prisioneros palestinos y la creación de un nuevo gobierno en Gaza sin Hamás. (Hormiga)