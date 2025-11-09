Trump celebra la salida del director general y director general de noticias de la BBC

Donald Trump acudió a Truth Social el domingo por la tarde para celebrar la salida del director general de la BBC, Tim Davie, y del director ejecutivo de News. Débora Turness. El reducciones impactantes se produjo días después de que el programa documental Panorama de la BBC fuera acusado de alterar el discurso de Trump del 6 de enero para que pareciera que incitó a los disturbios en el Capitolio.

«Las personas PRINCIPALES de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están renunciando/DESPEDIDOS, porque fueron sorprendidos ‘manejando’ mi muy bueno (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero», Trump escribió. “Gracias a The Telegraph por exponer a estos ‘periodistas’ corruptos. Son personas muy deshonestas que intentaron subirse a la balanza de una elección presidencial. Además de todo lo demás, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué cosa tan terrible para la democracia!”

Como señaló Trump, el Telégrafo puso a la cadena en problemas después de publicar los detalles de un expediente de 19 páginas sobre el sesgo de la BBC escrito por un ex asesor externo independiente del comité de estándares de la BBC. El informe afirmó que Panorama unió imágenes que hicieron que Trump “’deciera’ cosas [he] En realidad nunca lo dije”. Uno de los fragmentos de Panorama muestra a Trump declarando que marcharía con sus partidarios al Capitolio y “lucharía como el infierno”, cuando en realidad les dijo que “hagan oír sus voces de manera pacífica y patriótica”.

En una nota de salida para el personal de la BBC, Davie escribió: «Como todas las organizaciones públicas, la BBC no es perfecta y siempre debemos ser abiertos, transparentes y responsables. Si bien no es la única razón, el debate actual en torno a noticias de la bbc Es comprensible que haya contribuido a mi decisión. En general, la BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como Director General, tengo que asumir la responsabilidad final”.

Turness, en su propia declaración, dijo que había “tomado la difícil decisión de que ya no será mi papel liderarlos en la visión colectiva que todos tenemos: buscar la verdad sin agenda”.