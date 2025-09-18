Trump celebra a Jimmy Kimmel siendo arrastrado por ABC

El presidente Trump aplaudió la decisión de ABC de extraer nuevos episodios de «Jimmy Kimmel ¡Vivir!» Indefinidamente después de que el anfitrión hizo comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk que se consideraron «insensibles».

«Grandes noticias para América: las calificaciones desafiaron a Jimmy Kimmel Show se cancelan», Trump escribió en la verdad el miércoles social. «Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que había que hacer. Kimmel tiene cero talento, y peores calificaciones que incluso Colbert, si es posible. Eso deja a Jimmy y Seth, dos perdedores totales, en noticias falsas NBC. Sus calificaciones también son terribles. ¡Hazlo NBC! Presidente DJT»

El ABC de Disney decidió sacar su programa insignia a altas horas de la noche del calendario «indefinidamente» después de que Nexstar Media, uno de los mayores propietarios de las estaciones de televisión en los Estados Unidos, prometió evitar las transmisiones del programa después de «objetarse fuertemente» a los comentarios de Kimmel en Kirk.

Kimmel se vio envuelto en las críticas de los comentaristas conservadores por su monólogo en la transmisión del lunes, en la que hizo comentarios sobre el presunto tirador de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, de Utah, y que la «pandilla de maga» estaba «tratando de caracterizar a este niño que mató a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos».

En las horas previas a la decisión de ABC y Nexstar de sacar a Kimmel del aire, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr amenazado con tomar medidas contra ABC. Una vez que Kimmel fue sacado, Carr emitió una declaración en las redes sociales, agradeciendo a Nexstar por «hacer lo correcto»: «Las emisoras locales tienen la obligación de servir al interés público. Si bien esta puede ser una decisión sin precedentes, es importante que los emisoras retrocedan en la programación de Disney que determinan que no se les ocurre la comunidad».