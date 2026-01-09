Trump cancela segunda ola de ataques contra Venezuela en medio de «cooperación»







En un cambio importante en EE.UU.–Relaciones con Venezuela, Presidente Donald Trump, En una publicación en las redes sociales, dijo que canceló una segunda ola de ataques militares previamente planificada contra Venezuela. Trump citó además una mejor cooperación de Caracas y una serie de liberaciones de prisioneros políticos por parte de las autoridades venezolanas.

En la publicación en Truth Social, Trump escribió: “Venezuela está liberando a un gran número de prisioneros políticos como señal de ‘buscar la paz’”. Este es un gesto muy importante e inteligente”.

El Presidente describió además la liberación de un gran número de prisioneros políticos por parte de Venezuela como una señal significativa de la búsqueda de la paz entre Estados Unidos y Venezuela, y lo calificó como un gesto inteligente de su parte en medio de tensiones de larga data entre las dos naciones.

Al exponer sus puntos de vista sobre el reciente conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, Trump escribió además: “Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción, en una forma mucho más grande, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

Destacando que ahora ha suspendido sus planes para la segunda ola de ataques a VenezuelaTrump escribió además: «Debido a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques previamente esperada, que parece que no será necesaria; sin embargo, todos los barcos permanecerán en el lugar por motivos de seguridad».

Las petroleras estadounidenses prevén una inversión de 100.000 millones de dólares

El Presidente de los Estados Unidos también reveló que se espera que al menos 100 mil millones de dólares en inversiones de las principales compañías petroleras estadounidenses fluyan hacia el sector energético de Venezuela. Trump destacó además que se reuniría con altos ejecutivos petroleros en la Casa Blanca más tarde el viernes para discutir estos planes.

«BIG OIL invertirá al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT», agregó Trump en la publicación en Truth Social.

Subrayando un creciente énfasis en la cooperación económica y geopolítica en lugar de la escalada militar, el anuncio de Trump de suspender la segunda ola de ataques contra Venezuela marca un giro notable con respecto a la postura de confrontación anterior adoptada por Estados Unidos.

El miércoles, el presidente de estados unidos había dicho que Venezuela ahora compraría sólo productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que recibiría del nuevo acuerdo petrolero.

En otra publicación en las redes sociales, afirmó que las compras incluirían productos estadounidenses. agrícola productos, medicamentos, dispositivos y equipos médicos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas, entre otros.





