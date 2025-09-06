Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América (Como) Donald Triunfo ha firmado su comando ejecutivo para ser el 20000, que dio la autoridad al Departamento de Defensa para cambiar su nombre a Departamento de Guerra.

Hablando desde The Oval Room, el viernes 5 de septiembre de 2025, Trump dijo que el nuevo nombre «envió un mensaje ganador, un mensaje de poder» al mundo.

«Esto está relacionado con la victoria», agregó el presidente. «Deberíamos ganar cada guerra. Podemos ganar cada guerra. Sin embargo, realmente elegimos ser muy políticos o ascender», «,», «,», «

«Ganamos la Primera Guerra Mundial. Ganamos la Segunda Guerra Mundial. Ganamos todo antes y entre ellos. Luego decidimos levantarnos, y cambiamos su nombre al Departamento de Defensa. Entonces, nos convertiremos en el Departamento de Guerra».



Sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (EE. UU.) O Pentágono

Trump dijo que el nombre era «mucho más apropiado, especialmente teniendo en cuenta la situación mundial actual».

«Tenemos el ejército más fuerte del mundo. Tenemos el mejor equipo del mundo. Tenemos el mejor personal. Los nuevos fábricas de equipos, lejos. Nadie puede igualarlo», dijo.

Recurrido al Ministro de Defensa Pete HegsethSmiling Trump dijo: «Quiero pedirle a nuestro ministro de guerra que diga algunas palabras rotas».

Ética de guerra hasta el final

Hegseth agradeció a Trump por la firma de la orden, diciendo que el cambio de nombre devolvió el «espíritu de soldado» al ejército estadounidense.

«Después de ganar la Guerra de la Independencia en 1789, George Washington fundó el Ministerio de Guerra, y Henry Knox fue su primer ministro de guerra. Y este país ganó cada guerra importante después de eso … Ciento cincuenta años después de eso, cambiamos el nombre después de la Segunda Guerra Mundial desde el Departamento de Guerra al Departamento de Defensa en 1947 y, como demostró, el presidente, nunca hemos ganado una gran guerra desde eso», dijo Hegsets.

«Este cambio de nombre no se trata solo del reemplazo de los nombres, sino de la recuperación», dijo el ministro. «Las palabras son importantes. Esto está restaurando, como usted nos ha transmitido, señor presidente, restaurando el espíritu de los soldados, restaurando la victoria y la claridad como el objetivo final, restaurando la intensidad en el uso de la fuerza».

Hegseth prometió que el Departamento de Guerra «lucharía con firmeza, no conflictos interminables. Este departamento luchará para ganar, no perder. Atacaremos, no solo sobreviviremos. Mallido, no una legalidad insípida. El efecto de la violencia no es políticamente cierto», «», «»

«Despertaremos a los combatientes, no solo a los defensores. Entonces, el Departamento de Guerra, el Sr. Presidente, como Estados Unidos ha regresado».



El ministro de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, fue cambiado al Ministro de Guerra

La orden ejecutiva requería el uso del Departamento de Guerra como título secundario para el Departamento de Defensa, junto con frases como el «Ministro de Guerra» para Hegseth, según la hoja de hechos de la Casa Blanca a la que se distribuía previamente Fox News Digital.

No está claro si el Congreso, que tiene la autoridad para formar el Departamento Ejecutivo Federal, debe intervenir para dar la aprobación final del paso.

Sin embargo, Trump declaró su creencia de que el nombre permanecería vigente, diciendo: «Continuaremos y lo continuaremos con mucha fuerza … pero lo presentaremos al Congreso».

Política cosmética

Oficina Pentágono El viernes luchó con una tarea difícil de cumplir con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump de rehabilitar un organismo global muy grande para convertirse en el Departamento de Guerra.

Muchos expresan frustración, ira y confusión sobre estos esfuerzos, lo que puede costar miles de millones de dólares por cambios cosméticos que no ayudarán a superar los desafíos militares más urgentes, como contra la alianza de países autoritarios más agresivos.

Los detalles de la orden firmada por Trump el viernes siguen siendo vagos, pero los funcionarios pueden necesitar cambiar el sello del Departamento de Defensa en más de 700,000 instalaciones en 40 países y los 50 estados.

Esto incluye todo, desde membrete para seis sucursales militares y docenas de otras instituciones, hasta servilletas surge en el comedor, chaquetas de bordado para funcionarios que han sido confirmados por el Senado, así como llaveros y baratijas en la tienda del Pentágono.

«Esto es puramente para una audiencia política interna», dijo un ex funcionario de defensa. «Esto no solo costará millones de dólares, sino que tampoco tendrá un impacto en los cálculos de China o Rusia. Aún lo peor, esto será utilizado por nuestros enemigos para describir a los Estados Unidos como un guerrero de la guerra y amenazas a la estabilidad internacional».

Este artículo se basa en entrevistas con más de seis funcionarios de defensa, tanto aquellos que todavía están en el cargo como en retirados, muchos de los cuales tienen una idea de un sentimiento más amplio en el departamento. Se les da el anonimato para discutir temas delicados.