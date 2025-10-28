





presidente de estados unidos Donald Trump calificó de «inapropiada» la prueba del misil de crucero Burevestnik de propulsión nuclear de Rusia y aconsejó al presidente ruso Vladimir Putin que se concentrara en poner fin al conflicto con Ucrania. Donald Trump también destacó las capacidades nucleares de Estados Unidos, afirmando que tienen un submarino nuclear.

«Saben que tenemos un submarino nuclear, el más grande del mundo, justo frente a sus costas. Así que, quiero decir, no tiene que recorrer 8.000 millas. Y no están jugando con nosotros. Nosotros tampoco jugamos con ellos. Probamos misiles todo el tiempo», dijo Donald Trump mientras interactuaba con los periodistas en el Air Force One.

«No creo que sea apropiado que Putin lo diga tampoco. Por cierto, debería poner fin a la guerra. Una guerra que debería haber durado una semana ahora está en su cuarto año. Eso es lo que debería hacer en lugar de probar misiles», añadió.

Esto se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal (el parlamento bicameral de Rusia), afirmara que Moscú había desarrollado una unidad de energía nuclear de pequeño tamaño que podría usarse en un misil de crucero para ampliar su alcance prácticamente indefinidamente. De acuerdo a PutinSe trataría de un misil de vuelo bajo con una trayectoria impredecible, informó TASS.

Putin fue citado diciendo que el misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik no tiene análogos en el mundo. Dijo que Moscú había probado con éxito el arma y que trabajaría para desplegarla. Los funcionarios rusos afirman que permaneció en el aire durante unas 15 horas y recorrió unos 14.000 kilómetros (8.700 millas).

Mientras tanto, Vladimir Putin también firmó una ley que pone fin al ya extinto acuerdo de eliminación de plutonio con Estados Unidos, cuyo objetivo era limitar la producción de material apto para armas nucleares, informó RT.

La cámara baja del Parlamento aprobó el proyecto de ley a principios de este mes, mientras que el Consejo de la Federación, la cámara alta, dio su aprobación el miércoles pasado. La legislación entró en vigor el lunes tras la aprobación de Putin.

El acuerdo, firmado en septiembre de 2000, exigía que tanto Rusia como los Estados Unidos Estados Unidos para deshacerse de 34 toneladas de plutonio apto para armas que ya no era necesario para fines militares.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente