Trump busca aliviar las tensiones con China tras las amenazas de aranceles a las tierras raras







El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó el domingo aliviar las tensiones con China, diciendo que se respeta al presidente chino, Xi Jinping. Trump dijo en una publicación en Truth Social que Estados Unidos quiere ayudar a China. «¡No se preocupen por China, todo irá bien! El muy respetado presidente Xi acaba de pasar por un mal momento. Él no quiere una depresión para su país, y yo tampoco. EE.UU ¡¡¡Quiere ayudar a China, no dañarla!!! Presidente DJT.»

La Casa Blanca dijo en una publicación en X: Más temprano el sábado, China prometió contramedidas contra Washington si el presidente estadounidense Donald Trump cumple su amenaza de imponer nuevos aranceles del 100% a las importaciones chinas, informó CNN.

La última amenaza de Trump se produjo después de que China impusiera una serie de restricciones a la exportación de minerales de tierras raras la semana pasada. La escalada de tensiones amenaza con descarrilar meses de progreso en las negociaciones comerciales. «Recurrir a amenazas de aranceles elevados no es la forma correcta de comprometerse con Porcelana«, dijo el domingo un portavoz del Ministerio de Comercio, en los primeros comentarios de Beijing sobre la amenaza.

«Es imposible creer que China hubiera tomado tal acción, pero lo hizo, y el resto es Historia. ¡Gracias por su atención a este asunto!» – Presidente Donald J. Trump pic.twitter.com/Kx6deI2voC – La Casa Blanca (@WhiteHouse) 10 de octubre de 2025

«Si Estados Unidos persiste en actuar unilateralmente, China tomará resueltamente las medidas correspondientes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos», añadió el portavoz. «Nuestra posición sobre una guerra arancelaria sigue siendo coherente: no la queremos, pero no la tememos», según CNN.

La rápida escalada de las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo ha hundido las acciones, sacudiendo a los inversores y a las industrias al generar temores de que se repita la batalla arancelaria de ojo por ojo de la primavera, cuando los impuestos a las importaciones chinas y estadounidenses se dispararon a alrededor del 145% y el 120% respectivamente.

También añade nueva incertidumbre a las conversaciones comerciales en curso entre las dos naciones. Trump y el líder chino Xi Jinping Se esperaba que celebraran una reunión muy esperada en Corea del Sur dentro de dos semanas, pero Trump, citando el tema de las tierras raras, ha puesto en duda que esa reunión se lleve a cabo, informó CNN.

