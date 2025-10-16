Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles que ha autorizado la CIA realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela y dijo que estaba considerando realizar operaciones terrestres en el país. El reconocimiento de acciones encubiertas en Venezuela por parte de la agencia de espionaje estadounidense se produce después de que el ejército estadounidense llevara a cabo en las últimas semanas una serie de ataques mortales contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe. Las fuerzas estadounidenses han destruido al menos cinco embarcaciones desde principios de septiembre, matando a 27 personas, y cuatro de esas embarcaciones procedían de Venezuela.

Cuando se le preguntó durante un evento en la Oficina Oval el miércoles por qué había autorizado a la CIA a tomar medidas en Venezuela, Trump afirmó que había tomado la medida. «Lo autoricé por dos razones, en realidad», respondió Trump. «En primer lugar, han vaciado sus prisiones en los Estados Unidos de América», dijo. «Y la otra cosa, las drogas, tenemos muchas drogas que vienen de Venezuela, y muchas de las drogas venezolanas llegan por el mar».

Trump agregó que la administración «está mirando la tierra» mientras considera nuevos ataques en la región. Se negó a decir si la CIA tiene autoridad para tomar medidas contra el presidente Nicolás Maduro. Trump hizo el inusual reconocimiento de una operación de la CIA poco después de que The New York Times publicara que la CIA había sido autorizada a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela.

A principios de este mes, la administración Trump declaró a los cárteles de la droga combatientes ilegales y pronunció que Estados Unidos está ahora en un «conflicto armado» con ellos, justificando la acción militar como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La medida ha provocado la ira en el Congreso entre miembros de los dos principales partidos políticos de que Trump estaba cometiendo efectivamente un acto de guerra sin buscar autorización del Congreso.

El miércoles, la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que si bien apoya la lucha contra el tráfico, la administración ha ido demasiado lejos. «La autorización por parte de la administración Trump de acciones encubiertas de la CIA, realizando ataques letales a barcos e insinuando operaciones terrestres en Venezuela acerca a Estados Unidos a un conflicto abierto sin transparencia, supervisión o barreras de seguridad aparentes», dijo Shaheen. «El pueblo estadounidense merece saber si la administración está llevando a Estados Unidos a otro conflicto, poniendo en riesgo a miembros del servicio o si está llevando a cabo una operación de cambio de régimen».

La administración Trump aún tiene que proporcionar pruebas subyacentes a los legisladores que demuestren que los barcos atacados por el ejército estadounidense en realidad transportaban narcóticos, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. Los funcionarios, que no estaban autorizados a hacer comentarios públicos y hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la administración solo ha señalado videos no clasificados de los ataques publicados en las redes sociales por Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y aún no ha presentado «pruebas contundentes» de que los barcos transportaban drogas.

Los legisladores han expresado su frustración porque la administración está ofreciendo pocos detalles sobre cómo llegó a decidir que Estados Unidos está en un conflicto armado con cárteles o qué organizaciones criminales afirma que son «combatientes ilegales». Aunque el ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques contra algunos buques, la Guardia Costera estadounidense ha continuado con su práctica típica de detener embarcaciones e incautar drogas. Triunfo el miércoles explicó la acción, diciendo que el enfoque tradicional no ha funcionado.

«Porque hemos estado haciendo esto durante 30 años y ha sido totalmente ineficaz. Tienen barcos más rápidos», dijo. «Son lanchas rápidas de clase mundial, pero no son más rápidas que los misiles». Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación de que los ataques infrinjan el derecho internacional y sean ejecuciones extrajudiciales.

