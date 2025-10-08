Trump aumenta las tarifas de la visa H-1B a IDR 1,6 mil millones, ¿cuál es la visa H-1B que genera ganancias para las empresas emergentes mundiales?

Washington, VIVA – Presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Trump causó revuelo en el mundo de los negocios y la tecnología. En su última política, Trump aumentó el coste de una visa de trabajo H-1B a 100.000 dólares o alrededor de 1.600 millones de IDR por trabajador.

Se dice que la medida tiene como objetivo proteger a los trabajadores locales y aumentar los estándares salariales mínimos para los titulares de visas. Sin embargo, ha surgido un impacto inesperado: las empresas emergentes de tecnología fuera de Estados Unidos ahora tienen una gran oportunidad de atraer talento global que antes estaba interesado en trabajar en el país del Tío Sam.

Los fundadores de empresas emergentes en el Reino Unido y Canadá admitieron que las políticas de Trump hicieron que sus posiciones fueran más competitivas en la contratación de expertos.

«Hasta ahora sólo hemos podido conseguir candidatos de segunda clase. Ahora tenemos la oportunidad de atraer a los mejores», dijo Husayn Kassai, fundador de una startup de inteligencia artificial de Londres, Quench.ai, citado por The Financial Times.

La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, incluso acogió calurosamente este cambio. Planea simplificar el sistema de inmigración y reducir los costos de las visas para hacerlo más atractivo para los trabajadores extranjeros altamente calificados.

Mientras tanto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó la política de visas H-1B como una gran oportunidad para «arrebatar» talentos que anteriormente eligieron Silicon Valley.

El fundador de una empresa de contratación de Toronto, Arsham Ghahramani, también admitió que recibió beneficios directos.

«Canadá era considerado un punto de tránsito en el camino hacia Estados Unidos. Ahora, ellos (los trabajadores) se están estableciendo aquí, y eso es bueno para nosotros», dijo.

Del mismo modo, Mikhail Sharonov, director ejecutivo de Immigram, una empresa de reubicación de trabajadores tecnológicos con sede en el Reino Unido, afirmó: Los centros de servicios ahora están abrumados. La demanda aumentó después de que se anunció la norma H-1B”.

¿Qué es la visa H-1B?

La visa H-1B es una visa de no inmigrante emitida por el gobierno de los Estados Unidos para emplear temporalmente a trabajadores extranjeros en campos ocupacionales especiales.

Este puesto exige conocimientos profesionales con un mínimo de una licenciatura en un campo específico como tecnología, negocios o ingeniería.

Aquí hay una serie de puntos importantes sobre la visa H-1B:

Puestos de Trabajo Especializados: Puestos que requieren la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en un área específica.

Patrocinio del empleador: un empleador estadounidense debe patrocinar y presentar una petición al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS).

Límite anual: Cada año sólo se aprueban unas 65.000 visas, más 20.000 para titulares de maestrías de universidades estadounidenses.

Sistema de lotería: si los solicitantes exceden el límite, las peticiones se seleccionarán al azar mediante un sistema de lotería.

Duración de la Visa: Válido por tres años y puede extenderse por un total de seis años.

Doble intención: los titulares de H-1B pueden tener la intención de convertirse en residentes permanentes de los EE. UU. (tarjeta verde).