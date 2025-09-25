Trump aterroriza al presidente de la FCC Brendan Carr

En el quinto episodio de «Parque sur«Temporada 27, Kyle y su madre van a la guerra con aplicaciones del mercado de predicción mientras Donald Trump inadvertidamente aterroriza la silla de la FCC Brendan Carr mientras intenta matar a su trasero con Satanás.

South Park Elementary está nuevamente absorta en otra moda. Esta vez, sus aplicaciones del mercado de predicción, que, según Stan, son una forma de «apuestas de plataforma social. Las personas pueden hacer cualquier apuesta que quieran y los usuarios las llevan».

Cartman llena a Kyle en las apuestas más populares del campus, que incluyen: «¿Ganará el equipo de fútbol femenino el viernes? ¿Habrá un día de nieve este mes? Enfurecido, Kyle culpa rápidamente a Cartman por la apuesta antisemita, pero Cartman afirma que no tuvo nada que ver con eso. Kyle sale y promete encontrar a quien sea responsable. Su búsqueda lo lleva a Carr y al FCC. Al escuchar, hay una «aplicación de gobierno ofensiva» en el mercado, se apresura a la Casa Blanca para advertir a Trump.

Mientras tanto, Trump está planeando cómo deshacerse de su bebé no nacido con Satanás para que no tenga que renunciar a su estilo de vida extravagante. Sin embargo, cada vez que intenta atraer a su amante a una trampa, un carrito frenético se convierte en el objetivo involuntario.

Primero, Trump intenta usar una cuerda y una grasa para hacer que Satanás caiga por las escaleras, pero Carr es el que lleva una caída desagradable. Trump luego trata de darle a Satanás un estofado con el plan B. Sin embargo, a Satanás no le gusta las zanahorias, dejando que Carr sorbiera el plato envenenado. Finalmente, Trump intenta infectar a Satanás con toxoplasmosis al arrojar libras de litera de gatitos. Sin embargo, Carr tropieza con la trampa elaborada, aterrizándolo en el hospital.

Al visitar Carr en la UCI, JD Vance le pregunta al médico sobre la condición de Carr, y el médico responde: «Sus huesos se están curando, por lo que puede recuperar un rango de movimiento total. Pero si el parásito de toxoplasmosis llega a su cerebro, me temo que puede perder su libertad de expresión».

Vance está encantado de escuchar que Carr está en estado crítico. Quiere que alguien fuera del camino que pueda tomar su lugar como el próximo en la fila de la presidencia. Amenazando a Carr para mantener su interferencia al mínimo, Vance le dice: «Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil».

De vuelta en South Park, la madre de Kyle está decidida a averiguar quién creó la apuesta de si atacará o no a Gaza. La búsqueda la lleva a Israel, donde se enfrenta a Benjamin Netanyahu sobre el conflicto palestino.

«Ahí estás, Sr. Netanyahu», grita la madre de Kyle. «¿Quién crees que eres, matando a miles y vecindarios aplanando, luego envolviéndote en el judaísmo como si fuera un escudo de las críticas?»

Horas antes de que los fanáticos esperaban el lanzamiento inicial del episodio 5 el 17 de septiembre, los creadores Trey Parker y Matt Stone tomaron X para anunciar que la última entrega de «South Park» fue No está listo para su lanzamientoy tuvo que ser empujado una semana hasta el 24 de septiembre.

«Aparentemente, cuando haces todo en el último minuto, a veces no lo haces», dijeron. «Este es sobre nosotros. No lo hicimos a tiempo. Gracias a los fanáticos de Comedy Central y ‘South Park’ por ser tan comprensivos. ¡Sintonice la próxima semana!»

El Último episodio nuevoLanzado el 3 de septiembre, tomó un ligero desvío de la política para cubrir otro capítulo omnipresente en nuestro actual espíritu cultural: Labubus. Sin embargo, los fanáticos todavía recibieron una actualización de la bomba en la relación de Donald Trump con su amante satánico. Mientras el cuerpo estudiantil de South Park Elementary se obsesionó con el accesorio chino al rojo vivo, Fox News estaba desesperado por averiguar si Trump era «jodido Satanás». Su implacable búsqueda los llevó a la revelación de que Trump fue, de hecho, «jodido Satanás», y que hay un bebé en camino como resultado.

«¿Crees que no quiero irme? ¡Estoy obligado a él!» Satanás le dice a un grupo de reporteros. «Quiero dejarlo, pero no puedo porque estoy embarazada. Estoy obligado a permanecer en esta situación durante varios años más».

«South Park» fue noticia la semana pasada después de eso El segundo episodio de la temporada 27 sacó del horario de Comedy Central. El episodio, titulado «Got a Nut», parodió a Charlie Kirk y su foro de debate público, y fue eliminado a raíz de la muerte del joven activista conservador. Si bien ya no se transmitirá en Comedy Central, todavía está disponible para transmitir en Paramount+.