Trump ataca a Colbert y dice que CBS debería cancelar su programa ahora: ‘Ponlo a dormir’

El martes por la noche, después de que CBS transmitiera la ceremonia de honores del Kennedy Center, organizada por el presidente Donald Trump — Trump no se centró en su histórico giro como maestro de ceremonias del evento, que tuvo lugar a principios de este mes en lo que él y sus aliados han rebautizado como el Centro Trump Kennedy (un movimiento Los expertos dicen que es ilegal.).

En cambio, Trump estaba furioso por Esteban Colbertel presentador del programa nocturno de CBS que, en la última temporada de “The Late Show” de la cadena, continúa ridiculizando al presidente. Trump instó a la CBS a cancelar el programa “NOW” de Colbert en lugar de finalizar su emisión el próximo mes de mayo.

“Stephen Colbert es un patético desastre, sin talento ni nada más necesario para el éxito del mundo del espectáculo”, escribió Trump en una publicación a las 12:16 am ET en su plataforma Truth Social. «Ahora, después de haber sido despedido por CBS, pero dejado en el aire, en realidad ha empeorado, junto con sus índices de audiencia inexistentes. Stephen está impulsado por el odio y los humos ~ ¡Un hombre muerto caminando! CBS debería ‘ponerlo a dormir’, ¡AHORA, es lo más humanitario!».

Siete minutos después, Trump continuó con esto: «¿Quién tiene el peor presentador de Late Night, CBS, ABC o NBC? Todos tienen tres cosas en común: salarios altos, sin talento, calificaciones realmente bajas».

Trump también reiteró su llamado al gobierno de Estados Unidos para que revoque las licencias de las emisoras de televisión. «Si Network NEWSCASTS y sus programas nocturnos son casi 100% negativos para el presidente Donald J. Trump, MAGA y el Partido Republicano, ¿no deberían rescindirse sus muy valiosas licencias de transmisión? Yo digo, ¡SÍ!». Luego, tres minutos después de esa publicación, el presidente compartió: “¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!”

El episodio de “The Late Show” que CBS transmitió el 23 de diciembre fue una repetición, con las invitadas Sigourney Weaver y Mandy Patinkin. Se emitió originalmente el 8 de diciembre, y esa noche, Colbert le disparó varias veces a Trump, incluida su toma del Kennedy Center y su traslado a Trump. asumir las funciones de anfitrión en el Kennedy Center Honors.

“La ceremonia de Honores del Centro Kennedy de este año es la primera desde que Trump se instaló como presidente de la junta directiva del Centro Kennedy”, dijo Colbert en su monólogo, provocando abucheos de la audiencia. En respuesta, Colbert dijo: «Sí, estoy de acuerdo. Parece que el comandante en jefe no debería tener suficiente tiempo para dirigir un teatro. ‘Señor presidente, señor presidente, Rusia acaba de lanzar otra ronda de misiles. Pero primero, el ensayo general para ‘Oklahoma’ está en marcha y el bloqueo no está inspirado'», bromeó Colbert.

En otro momento, Colbert admitió: «No sé cuánto esfuerzo estoy poniendo en dar la impresión [of Trump] ya no. Y no me importa… ¡Despídeme!”

Colbert también reprodujo algunos de los comentarios de Trump en los que “se quejó previamente sobre cómo la gente juzgará su presentación” de los Kennedy Center Honors, según Colbert. Trump había afirmado que, como anfitrión de la ceremonia, «Jimmy Kimmel fue horrible… Si no puedo vencer a Jimmy Kimmel en términos de talento, entonces no creo que deba ser presidente». A lo que Colbert bromeó: «No puedes ni debes».

Luego Colbert verificó los hechos de Trump. “Sólo un rápido análisis cerebral del abuelo Puddin’ Skull: llamé [Kimmel] y Jimmy Kimmel nunca ha sido anfitrión de los Kennedy Center Honors», provocando una gran risa entre la audiencia. «Pero esta es la cuestión: lo hice, los tres años previos a que Trump se convirtiera en presidente».

En el monólogo, Colbert también se burló de Trump por recibir el “falso” premio inaugural del Premio de la Paz de la FIFA “después de años de campaña sin éxito para el Premio Nobel de la Paz”.

“Más tarde, ese mismo día, Trump también recibió el Premio Nacional del Libro Hooters”, bromeó Colbert. “Era el pecho de los tiempos, era el peor de los pechos”. El presentador de CBS dijo que el Premio de la Paz de la FIFA de Trump es “como en Navidad si le pides a tu mamá una Super Nintendo y ella te regala algo llamado ‘Super Retendo’. Viene con ‘Super Marion Brothers’ y ‘Legend of Kelvin’”. Colbert dijo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, “hizo todo lo posible para la fiesta del Trofeo Big Boy de Trump”, y agregó que en una fotografía que muestra a Trump recogiendo la medalla que Infantino le otorgó, el presidente “parece un duende preguntando si está bien comerse a un tercer bebé”.

Después de que CBS anunciara este verano que “The Late Show” terminaría en mayo de 2026, Trump se regodeó diciendo: «Me encanta que hayan despedido a Colbert». Unos días después en el programa, Colbert respondió: diciéndole al presidente: «Vete a la mierda» (con la palabra f censurada).

CBS, al anunciar la cancelación de “The Late Show” insistió en que la medida fue “una decisión puramente financiera” que se produjo después de una Años de decadencia en la economía de la televisión nocturna.

En su transmisión del 23 de diciembre de los Honores del Centro Kennedy, CBS no se refirió al lugar como el “Centro Trump Kennedy”, en gran parte porque la ceremonia fue grabada antes de que el nombre de Trump fuera atornillado al edificio la semana pasada. El departamento de estándares de CBS News ordenó a su personal la semana pasada que mantuvieran el nombre original del Centro Kennedy en su cobertura, según el Washington Post. reportado. «Si el presidente u otros funcionarios de la administración usan el nuevo nombre en un fragmento, es su prerrogativa», dijo la organización de noticias.