Trump asegura que las relaciones de Estados Unidos con China están bien en medio de la guerra comercial

Jacarta – Presidente COMO Donald Trump afirmó que la relación de Estados Unidos con Porcelana Estará «bien», aunque tensión El comercio entre los dos países está creciendo.

Así lo afirmó el domingo 12 de octubre de 2025 tras amenazar con hacer cumplir arancel Adición del 100 por ciento de productos importados de China a partir del próximo mes.

Trump admitió ante los periodistas a bordo del Air Force One que tenía una «muy buena relación» con el presidente chino Xi Jinping.

El viernes, Trump amenazó con nuevos aranceles en respuesta a la política. exportar China contra los minerales terrestres es poco común.

«Entonces [Xi] persona muy dura. Es una persona muy inteligente. Es un gran líder para su país», dijo Trump después de realizar una breve visita a Israel y Egipto.

China dijo esta semana que está dispuesta a tomar las medidas estrictas correspondientes «para proteger sus derechos e intereses».

Cuando se le preguntó si todavía se aplicarían aranceles adicionales, Trump dijo que sí «por ahora», pero «ya veremos».

Añadió que para muchas personas la fecha de los nuevos aranceles (1 de noviembre) parecía cercana, pero para él «parece que fue hace mucho tiempo», lo que indica que todavía hay espacio para que los dos países reduzcan las tensiones.

Las tensiones entre Estados Unidos y China se reavivaron después de que China anunciara el jueves restricciones adicionales a las exportaciones de minerales de tierras raras y tecnologías relacionadas que son fundamentales para la industria de productos de alta tecnología.

El viernes, Trump acusó a China de ser «muy hostil» y de mantener a Estados Unidos y al resto del mundo como «rehenes» mediante una política repentina de ajuste de las exportaciones.

En ese momento, Trump dijo que Estados Unidos comenzaría a imponer nuevos aranceles el 1 de noviembre o antes, dependiendo de lo que hiciera China a continuación.

También dijo que podría cancelar una reunión prevista con Xi en Corea del Sur a finales de este mes.

Trump también dijo que Estados Unidos planea imponer restricciones a la exportación de todos los productos de software importantes a partir del 1 de noviembre.

El cambio de actitud aparentemente más suave de Trump hacia China se produjo después de que los principales índices bursátiles estadounidenses cayeran bruscamente el viernes cuando resurgieron los temores de una guerra comercial.