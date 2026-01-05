Trump apunta al petróleo venezolano; los inversores globales temen el impacto en el mercado energético

Jacarta – Plan del Presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Trump para apoderarse de la industria aceite Venezuela Actualmente está despertando la atención mundial. Venezuela es conocida como el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero a lo largo de los años su producción ha caído drásticamente debido a las sanciones internacionales, la mala gestión y el prolongado conflicto político.

Aunque parezca ambicioso, no se considera que las medidas de Trump tengan un impacto instantáneo en los precios mundiales del petróleo. El mercado energético mundial todavía tiene un excedente de oferta, por lo que, a pesar de los grandes cambios en Venezuela, los analistas evalúan que es poco probable que se produzca un aumento en los precios del petróleo en el futuro cercano.

Como es sabido, la industria petrolera venezolana lleva años en declive. La producción de petróleo del país es ahora sólo de alrededor de 1,1 millones de barriles por día, muy por debajo de su máximo alcanzado en 1999 de 3,5 millones de barriles por día.

Sin embargo, varios analistas son optimistas de que Venezuela tiene el potencial de duplicar o incluso triplicar su producción si las condiciones lo permiten. «Aunque muchos informes dicen que la infraestructura petrolera de Venezuela no fue dañada por la acción militar de Estados Unidos, ha estado desgastada durante años y llevará tiempo reconstruirla», dijo Patrick De Haan, principal analista petrolero, según lo informado por Noticias APLunes 5 de enero de 2026.

Según él, los daños estructurales ocurridos no pueden revertirse en poco tiempo, a pesar de la implicación directa de Estados Unidos. Además de las cuestiones técnicas, los factores políticos también son un obstáculo importante.

Se dice que las compañías petroleras estadounidenses se muestran reacias a invertir grandes capitales antes de tener la certeza de un régimen estable. La situación política de Venezuela todavía está llena de incertidumbre, especialmente después de que Trump afirmó que Estados Unidos ahora tenía el control, mientras que el vicepresidente de Venezuela argumentó anteriormente que Nicolás Maduro debería regresar al poder.

Sin embargo, también hay opiniones más optimistas. «Pero si parece que Estados Unidos tiene éxito en gobernar el país durante las próximas 24 horas, yo diría que habría mucho optimismo de que las compañías energéticas estadounidenses puedan entrar y revivir la industria petrolera de Venezuela con bastante rapidez», explicó Phil Flynn, analista senior de mercado de Price Futures Group.

«Podría consolidar precios más bajos a largo plazo, así como ejercer presión adicional sobre Rusia en los mercados energéticos mundiales», continuó.