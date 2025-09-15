Trump anuncia un acuerdo sobre el futuro de Tiktok en EE. UU.







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha publicado en su sitio de redes sociales que una reunión entre los funcionarios estadounidenses y chinos fue bien y que se llegó a un acuerdo con respecto a «una determinada compañía que los jóvenes de nuestro país querían ahorrar».

El comentario de Trump sugiere que la compañía es Tiktok, la compañía de redes sociales asociada con China, que la ley de los Estados Unidos requiere ser vendido o cesar las operaciones.

El presidente republicano ha extendido repetidamente la fecha límite sobre el destino de Tiktok y no fue comprometido en un acuerdo cuando los periodistas lo pidieron el domingo por la noche. Trump también dijo que hablaría el viernes con Chino Líder Xi Jinping.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente