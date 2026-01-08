Trump anuncia que Venezuela comprará sólo productos fabricados en Estados Unidos en virtud del acuerdo petrolero







En un importante anuncio, el presidente de EE.UU. Donald Trump dijo el miércoles (hora local) que Venezuela ahora comprará sólo productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba del nuevo acuerdo petrolero.

En una publicación en Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo que las compras incluirían productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos estadounidenses para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas, entre otras cosas.

«Me acaban de informar que Venezuela comprará SÓLO productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que recibirán de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su principal socio. Una elección acertada y algo muy bueno para el pueblo de Venezuela y los Estados Unidos. ¡Gracias por su atención a este asunto!», dijo en Truth Social.

La declaración de Triunfo se produce días después de que Estados Unidos lanzara un «ataque a gran escala» en la capital venezolana, Caracas, para capturar al ahora ex presidente del país, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, el sábado.

Maduro y Flores fueron sacados del país en avión en una operación conjunta en la que participaron agencias de inteligencia y fuerzas del orden estadounidenses. Fueron acusados ​​de presuntas «conspiraciones de narcotráfico y narcoterrorismo» en el Distrito Sur de Nueva York, y actualmente enfrentan juicio.

Tras su captura, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela durante el gobierno de Maduro, asumió oficialmente el papel de presidenta interina del país, según CNN.

Más temprano el miércoles, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Leavitt dijo que el Administración Trump mantiene «estrecha correspondencia» con los líderes interinos de Venezuela y destacó que sus decisiones siguen estando determinadas por el compromiso y la influencia estadounidenses.

«La Administración Trump mantiene una estrecha correspondencia con las autoridades interinas de Venezuela. Obviamente tenemos la máxima influencia sobre las autoridades interinas de Venezuela en este momento… Sus decisiones seguirán siendo dictadas por Estados Unidos», dijo Leavitt.

Anteriormente, Trump también había declarado que las autoridades interinas en Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a los Estados Unidos y señaló que si bien el petróleo se venderá a su precio de mercado, el dinero será controlado por Trump para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y la Estados Unidos.

