Trump anuncia que EE. UU. Realizó una huelga fatal en presuntos botes de compra de drogas







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Dicho viernes, el ejército de los Estados Unidos ha llevado a cabo su tercer huelga fatal contra un presunto barco de contrabando de drogas este mes. Trump en una publicación en las redes sociales dijo que la huelga mató a tres y se llevó a cabo contra una embarcación ‘afiliada a una organización terrorista designada que realizó un tráfico de NARCO en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM’ ‘.

No proporcionó detalles más precisos sobre la ubicación de la huelga. El Pentágono diferió las preguntas sobre la huelga a la Casa Blanca, que no respondió a una solicitud de claridad sobre los orígenes del recipiente. `La inteligencia confirmó que el buque estaba traficando narcóticos ilícitos, y estaba en tránsito a lo largo de un pasaje de narcotruación conocido en ruta para envenenar a los estadounidenses ‘, dijo Trump en el puesto.

Trump también publicó un video de la última huelga que muestra una embarcación a través de las aguas antes de que parezca ser golpeado por un par de misiles de por encima y hundirse en una explosión ardiente. `Fue en este momento, los narcoterroristas sabían que se jodieron:` Director de comunicaciones de la Casa Blanca Steven Cheung dijo en X en una publicación con el video.

Trump anunció el lunes que el ejército estadounidense había llevado a cabo una huelga en un bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela. Esa huelga también mató a tres a bordo. Eso siguió a una huelga militar del 2 de septiembre sobre lo que la administración Trump dijo que era una lancha rápida de transporte de drogas que mató a 11. Trump afirmó que el bote fue operado por la pandilla Tren de Aragua, que fue enumerada por los Estados Unidos como organización terrorista extranjera a principios de este año.

La administración Trump ha justificado la acción militar como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas en los Estados Unidos. Pero varios senadores, demócratas y algunos Republicanosasí como los grupos de derechos humanos han cuestionado la legalidad de la acción de Trump. Lo ven como un posible extralimitación de la autoridad ejecutiva en parte porque el ejército se utilizó para fines de aplicación de la ley.

La administración Trump aún no ha explicado cómo los militares evaluaron la carga del bote y determinó la presunta afiliación de pandillas de los pasajeros antes de los ataques a los buques. Funcionarios de seguridad nacional dijeron a miembros del Congreso que el primer bote tomado fue despedido varias veces después de que había cambiado de rumbo y parecía regresar a la costa.

Los ataques siguen una acumulación de Fuerzas marítimas de EE. UU. en el Caribe. Marca un cambio dramático en cómo Estados Unidos está dispuesto a combatir el tráfico de drogas en el hemisferio occidental. En Venezuela, algunos especulan si las huelgas son parte de un plan para tratar de derribar al presidente Nicolás Maduro, una idea de que el líder venezolano ha hecho eco.

Maduro afirmó después de la primera huelga que un video estadounidense publicado por Trump fue creado con inteligencia artificial y que un barco de ese tamaño no puede aventurarse en alta mar. Pero a principios de esta semana, Maduro arremetió a los Estados Unidos, acusando a la administración Trump de usar acusaciones de narcotráfico como una excusa para una operación militar cuyas intenciones son «intimidar y buscar el cambio de régimen» en el país sudamericano.

