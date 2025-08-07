Trump anuncia que Apple invirtió otros USD 100 mil millones en la fabricación de EE. UU.







El CEO de Apple, Tim Cook, se unió al presidente Donald Trump en la Casa Blanca el miércoles para anunciar un compromiso de la compañía de tecnología para aumentar su inversión en la fabricación de los Estados Unidos en USD 100 mil millones adicionales en los próximos cuatro años.

«Este es un paso significativo hacia el objetivo final de garantizar que los iPhones vendidos en los Estados Unidos de América también se realicen en Estados Unidos», dijo Trump en la conferencia de prensa. «El anuncio de hoy es uno de los mayores compromisos en lo que se ha convertido en entre los mayores aros de inversión en la historia de nuestra nación».

Como parte del anuncio de Apple, las inversiones se tratan de traer más de su cadena de suministro y fabricación avanzada a los Estados Unidos como parte de una iniciativa llamada Programa de fabricación estadounidensePero no es un compromiso completo construir su popular dispositivo iPhone a nivel nacional.

«Esto incluye un trabajo nuevo y ampliado con 10 empresas en todo Estados Unidos. Producen componentes, incluidos los chips de semiconductores, que se utilizan en productos de Apple vendidos en todo el mundo, y estamos agradecidos al presidente por su apoyo», dijo Cook en un comunicado anunciando la inversión. Los nuevos socios de fabricación incluyen Corning, Materiales coherentes, aplicados, Texas Instruments y Broadcom, entre otros.

Apple había dicho anteriormente que tenía la intención de invertir USD 500 mil millones a nivel nacional, una cifra que ahora aumentará a USD 600 mil millones. Trump en los últimos meses ha criticado a la compañía de tecnología y a Cook por los esfuerzos para cambiar la producción de iPhone a la India para evitar los aranceles que su administración republicana había planeado para China. Mientras estaba en Qatar a principios de este año, Trump dijo que había «un pequeño problema» con el Cupertino, CaliforniaCompañía y recordó una conversación con Cook en la que dijo que le dijo al CEO: «No quiero que construyas en India».

India ha incurrido en la ira de Trump, ya que el presidente firmó una orden el miércoles para poner un arancel adicional del 25 por ciento sobre el país más poblado del mundo para su uso del petróleo ruso. Los nuevos impuestos de importación que se impondrán en 21 días podrían poner los aranceles combinados de los bienes indios al 50 por ciento.

La nueva compromiso de Apple llega solo unas semanas después de que forjó un acuerdo de USD 500 millones con MP Materials, que ejecuta el único productor de tierras raras en el país. Ese acuerdo permitirá a MP Materials expandir una fábrica en Texas para utilizar materiales reciclados para producir imanes que realicen Los iPhones vibran.

Hablando en una llamada reciente de los inversores, Cook enfatizó que «hay una carga de cosas diferentes en los Estados Unidos». Como ejemplos, citó algunos de los componentes del iPhone hechos en los EE. UU., Dicho de la pantalla y el módulo de vidrio del dispositivo para identificar las caras de las personas y luego indicó que la compañía se estaba preparando para expandir sus producciones de otros componentes en su país de origen.

«Estamos haciendo más en este país, y eso está además de tener aproximadamente 19 mil millones de chips saliendo de los EE. UU. Ahora, y haremos más», dijo Cook a los analistas la semana pasada, sin elaborar.

La noticia de la última inversión de Apple en los Estados Unidos provocó que el precio de las acciones de la compañía aumentara en un 5 por ciento en el comercio de mediodía del miércoles. Esa ganancia refleja el alivio de los inversores de que Cook «está extendiendo una rama de olivo» a la administración Trump, dijo Nancy Tengler, CEO de Money Manager Inversiones de Laffer Tenglerque posee el stock de Apple.

A pesar de la recuperación del miércoles, las acciones de Apple todavía han disminuido en un 15 por ciento este año, una reversión de la fortuna que también ha sido impulsada por el comienzo fallido de la compañía en el campo fundamental de la inteligencia artificial.

