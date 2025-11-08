Trump anuncia boicot del gobierno estadounidense a la cumbre del G20 en Sudáfrica







presidente de estados unidos Donald Trump dijo que es una «total vergüenza» que el G20 se celebre en Sudáfrica a finales de este mes, y anunció que ningún funcionario estadounidense asistirá a la Cumbre mientras continúen en el país los «abusos de los derechos humanos» contra el grupo étnico minoritario de los afrikaners. A principios de esta semana, Trump había anunciado que no asistiría a la Cumbre del G20 en Sudáfrica, ya que cuestionó la membresía del país en el grupo de las principales economías. «Es una vergüenza total que el G20 se celebre en Sudáfrica. Los afrikaners (personas que descienden de colonos holandeses y también de inmigrantes franceses y alemanes) están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente», dijo Trump en una publicación en Truth Social el viernes.

«Ningún funcionario del gobierno de EE. UU. asistirá mientras continúen estos abusos contra los derechos humanos. Espero ser el anfitrión de la conferencia de 2026. G20 ¡En Miami, Florida!», añadió. En febrero de este año, pocas semanas después de haber jurado como presidente de Estados Unidos para un segundo mandato, Trump emitió una orden condenando el «escandaloso desprecio» de Sudáfrica por los derechos de sus ciudadanos al promulgar una legislación que permitió al gobierno sudafricano apoderarse de las propiedades agrícolas de la minoría étnica afrikaners sin compensación. A raíz de esto, Trump había dicho que Estados Unidos no proporcionará ayuda ni asistencia a Sudáfrica y promoverá el reasentamiento de los refugiados afrikaners que escapan. Discriminación racial patrocinada por el gobierno, incluida la confiscación de propiedades racialmente discriminatoria.

En sus declaraciones en un foro empresarial en Miami, Florida, el miércoles, Trump dijo: «No iré. Tenemos una reunión del G20 en Sudáfrica. Sudáfrica ni siquiera debería estar más en la G porque lo que pasó allí es malo. No iré. Les dije que no iré. No voy a representar a nuestro país allí. No debería estar allí». Sudáfrica asumió la presidencia de un año del G20 el 1 de diciembre de 2024 y será la anfitriona de los líderes del grupo para una reunión cumbre en Johannesburgo del 22 al 23 de noviembre, la primera vez que la Cumbre del G20 se celebrará en suelo africano. Estados Unidos asumirá la presidencia del G20 de manos de Sudáfrica y encabezará el grupo desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026. Trump ha dicho anteriormente que recibirá a los líderes del G20 para la cumbre de 2026 en su club de golf cerca de Miami. India fue presidenta del G20 desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023 y fue sede de la 18.ª Cumbre del G20 en Nueva Delhi en septiembre de 2023.

El entonces presidente estadounidense Joe Biden había viajado a la India para asistir a la Cumbre. El G20 está formado por 19 países: Argentina, Australia, BrasilCanadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turkiye, Reino Unido y Estados Unidos, así como la Unión Europea y la Unión Africana. Fue bajo la presidencia de la India del G20 que la Unión Africana se unió oficialmente al grupo de las principales economías del mundo como miembro permanente. En sus declaraciones del miércoles, Trump dijo que Miami ha sido durante generaciones un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. «Quiero decir, si echas un vistazo a lo que está pasando en partes de Sudáfrica, mira a Sudáfrica. Qué está pasando. Mira a Sudamérica. Qué está pasando». Echa un vistazo a lo que está pasando en diferentes partes de Sudamérica. Eche un vistazo a lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo».

