





Presidente de los Estados Unidos Donald Triunfo Dijo que presentará una demanda de difamación y difamación de 15 mil millones de dólares contra el New York Times, acusando al periódico de dirigir lo que llamó un «método de mentir» de décadas contra él, su familia y el primer movimiento de América.

Trump describió la demanda como la mayor contribución de la campaña ilegal, alegando que los tiempos se habían convertido efectivamente en una «boquilla» para el Partido Demócrata. También criticó el respaldo de primera plana del periódico a la vicepresidenta Kamala Harris. «El ‘Times’ se ha involucrado en un método de décadas de mentir sobre su presidente favorito (¡yo!), Mi familia, negocios, el primer movimiento de América, Maga y nuestra nación en general», dijo Trump.

La medida de Trump sigue su amenaza la semana pasada para demandar a los tiempos después de que informó sobre una nota y dibujo sexualmente sugerentes y el dibujo al financiero Jeffrey Epstein para su 50 cumpleaños en 2003. La nota parecía llevar la firma de Trump, aunque el presidente y sus ayudantes niegan la participación.

