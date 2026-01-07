Trump analiza varias opciones para que Estados Unidos se apodere de Groenlandia, incluida una invasión militar

Washington, VIVA – La Casa Blanca dijo el martes 6 de enero de 2026 que el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Triunfo está considerando varias opciones de adquisición Tierra Verdeincluido el posible uso de la fuerza militar, para revivir su ambición de controlar la isla Ártico plan estratégico a pesar de las objeciones de los líderes europeos y los aliados de la OTAN.

Según declaraciones oficiales, Trump considera la adquisición de Groenlandia una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos y un paso necesario para «disuadir a nuestros adversarios en la región ártica».

La Casa Blanca dijo que el presidente y su equipo estaban discutiendo «una variedad de opciones» para lograr esos objetivos de política exterior, y que utilizar el ejército estadounidense seguía siendo una de las opciones disponibles para el comandante en jefe.

El presidente estadounidense Donald Trump antes de partir en el Marine One hacia la Casa Blanca.

Groenlandia, una región autónoma que está bajo soberanía Dinamarcaha declarado en repetidas ocasiones que no quiere formar parte de Estados Unidos de América. Los líderes de los principales países europeos y de Canadá reiteraron el martes su apoyo a Groenlandia, insistiendo en que la isla pertenece a su pueblo.

Se espera que el intento del ejército estadounidense de apoderarse de Groenlandia de manos de aliados de larga data como Dinamarca sacuda las relaciones dentro de la alianza de la OTAN y profundice las divisiones entre la administración Trump y los líderes europeos.

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas, dijo que se estaban analizando una serie de enfoques, incluida una compra directa o el establecimiento de un Pacto de Libre Asociación (COFA) con Groenlandia.

Sin embargo, el acuerdo COFA no cumpliría el objetivo de Trump de convertir a la isla de unos 57.000 habitantes en parte de Estados Unidos.

El funcionario no proporcionó una cifra sobre el valor de la potencial compra. Añadió que la diplomacia sigue siendo la principal opción de Trump para lograr un acuerdo, y el presidente de Estados Unidos está a favor de una solución negociada si se puede llegar a un «buen» acuerdo.

Esta declaración sobre las opciones militares se produce después de que Trump intensificara su retórica geopolítica, incluido el énfasis en el dominio estadounidense en la región occidental tras la reciente operación para arrestar al presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses.

Los funcionarios estadounidenses también destacaron la importancia de Groenlandia para la seguridad porque es rica en recursos minerales que tienen aplicaciones de alta tecnología y valor estratégico para la defensa. Sin embargo, estos recursos no se han utilizado de manera óptima debido a la escasez de mano de obra, infraestructura y otros desafíos.