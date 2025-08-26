Trump amenazó con usar aranceles adicionales sobre los impuestos digitales

Washington, Viva – Presidente Donald Triunfo de nuevo amenazando con usar arancel una adición significativa a los países recolectores impuesto digital.

Leer también: Trump quiere cambiar el nombre del Pentágono al Departamento de Guerra



Trump impondrá tasas adicionales para las exportaciones de bienes de países que no quieren revocar las reglas de impuestos digitales, que según él son perjudiciales para las empresas de tecnología Estados Unidos de América.

«Como presidente de los Estados Unidos, lucharé contra los países que atacan a nuestras extraordinarias empresas de tecnología estadounidense. Los impuestos digitales, las leyes de servicios digitales y las regulaciones del mercado digital están diseñadas para dañar o discriminar la tecnología estadounidense», escribió en el puesto social de Truth el lunes por la noche.

Leer también: El intercambio asiático desplomó el impacto de que Trump amenazara un arancel del 200 por ciento a China para despedir al jefe de la Fed



«También, en escandaloso, dieron un margen completo a la compañía de tecnología más grande de China. ¡Esto debe terminar y terminar ahora!» exclamó.

Además de la amenaza de aranceles adicionales a los infractores, Trump también amenazó con imponer restricciones a las exportaciones de tecnología estadounidense, incluidas las exportaciones de chips de EE. UU.

Leer también: La Guardia Nacional en Washington comenzó a estar equipada con armas, M4 a la pistola M17



«América, y las compañías de tecnología estadounidense, ya no ‘Piggy Bank’ o ‘felpudo’ del mundo. Muestre respeto a Estados Unidos y nuestras empresas extraordinarias o tecnológicas, considere las consecuencias!» Trump escribió

La última amenaza comercial de Trump nuevamente ha aumentado la incertidumbre sobre los aranceles para los socios comerciales estadounidenses. Tan pronto como Trump estableció un impuesto en el país en docenas de socios a principios de este mes, prometió cobrar nuevas tarifas en varias importaciones. La semana pasada, dijo que los muebles de importación estarían sujetos a un nuevo arancel de importación.

Trump ha argumentado durante mucho tiempo que el impuesto sobre el servicio digital discrimina la tecnología gigante de los Estados Unidos, como Amazon.com Inc., el propietario de Google Alphabet Inc. y la empresa matriz Facebook Meta Platforms Inc.

Estados Unidos utiliza con mayor frecuencia restricciones de exportación en chips sofisticados de tecnología de compañías como Nvidia Corp. para inteligencia artificial, que se considera importante para la seguridad nacional o económica.

La conmemoración del Presidente apareció una semana después de que Estados Unidos y la Unión Europea acordaron en una declaración conjunta que «manejarían conjuntamente barreras comerciales irrazonables» y «no usará aduanas en la transmisión electrónica».

Los 27 bloques del país también confirmaron que no aplicarían el costo de usar la red.

Sin embargo, la Unión Europea reiteró por separado que no estaban comprometidos a cambiar las reglas digitales de la Unión Europea, lo que podría permitir que el problema permanezca como un poder de invaluación para futuras negociaciones comerciales, porque el bloque alentó el tratamiento gratuito para el vino y las bebidas alcohólicas.