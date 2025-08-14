Trump amenazó a Rusia, hubo graves consecuencias si Putin se negó a detener la guerra

Washington, Viva – Presidente Donald Triunfo Dé un ultimátum de que habrá «consecuencias muy fuertes» si el presidente Rusia Vladimir Putin no estoy de acuerdo para detener la lucha contra UcraniaDespués de que los dos líderes se reunieron en la cumbre en Alaska, el viernes 15 de agosto de 2025, mañana.

Trump pronunció el comentario en respuesta a una pregunta de un periodista después de anunciar al destinatario de los honores del Centro Kennedy este año en Washington, el miércoles 13 de agosto de 2025. No explicó cuáles fueron las consecuencias.

La declaración surgió inmediatamente después de que Trump consultó con los líderes europeos, quienes dijeron que Estados Unidos priorizaría los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Ucrania mientras hablaba con Vladimir Putin el viernes en Anchorage.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky quien se unió reunión Virtual con el líder estadounidense, dijo que Putin «faroleó» antes de la cumbre planificada sobre la capacidad de Rusia para ocupar toda Ucrania y evitar sanciones.

El canciller alemán Friedrich Merz dijo después de la reunión que se podrían tomar «decisiones importantes» en Alaska, pero enfatizó que «los intereses de seguridad fundamentales europeos y de Ucrania deben estar protegidos».

Merz celebró una reunión del miércoles en un esfuerzo por garantizar que los líderes europeos y de Ucrania fueran escuchados antes de la cumbre.

Hizo hincapié en que el alto el fuego debe lograrse en las negociaciones tempranas. Le dijo a los periodistas que Trump también quería hacer de esta una de sus prioridades en una reunión con Putin.

Por separado, el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que la actitud de Trump era muy clara, que Estados Unidos quería lograr un alto el fuego en la cumbre.

Después de la cumbre del viernes, Macron agregó, Trump «se esforzará por las reuniones trilaterales en el futuro», involucrando a Trump, Putin y Zelenskyy. Espera que la reunión se pueda celebrar en Europa, en un país neutral que pueda ser aceptado por todas las partes.

Merz, quien describió la conversación el miércoles como «constructivo y bueno», dijo que el europeo confirmó que «Ucrania debe sentarse en la mesa de negociaciones tan pronto como haya una reunión adicional».

Los aliados europeos han alentado la participación de Ucrania en cualquier negociación pacífica, porque surgieron los temores si la discusión se celebró sin involucrar a Kyiv, podría beneficiar a Moscú.

El presidente de Ucrania que asistió a Berlín para asistir a una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, ha dudado repetidamente si Putin negociará con buena fe.

Dijo el miércoles que esperaba que el tema de un alto el fuego fuera el tema principal en la cumbre en Alaska, por otro lado, también argumentó que Putin «claramente no quería paz».

Zelensky dijo que Putin «estaba tratando de presionar a todos los sectores en el frente de Ucrania» en un esfuerzo por demostrar que Rusia «fue capaz de ocupar toda la Ucrania». Putin también obstaculizó que las sanciones «no eran importantes para él y no eran efectivas», agregó. «De hecho, las sanciones son muy útiles y muy afectadas por la economía de guerra rusa».

Las apuestas son para Europa

Trump quiere ver si Putin quiere terminar seriamente la guerra que ahora está entrando en su cuarto año, y llama a la reunión máxima el viernes como una «reunión de juicio» en la que puede juzgar la intención del líder ruso.

Pero Trump ha decepcionado a sus aliados en Europa al decir que Ucrania debe entregar algunas áreas controladas por Rusia. También dijo que Rusia debe recibir intercambio regional, aunque no está claro qué región será entregada por Putin.

Trump el lunes es evasivo repetidamente para decir que alentaría a Zelensky a participar en su discusión con Putin, y el presidente ignoró a Zelensky y su necesidad de ser parte de los esfuerzos pacíficos.

Trump agregó, después de la reunión máxima del viernes, la reunión entre los líderes rusos y Ucrania podría organizarse, o también podría ser una reunión con «Putin, Zelenskyy y yo». Cerrar Trump

Europa y Ucrania están preocupados de que Putin, quien ha lanzado la guerra terrestre más grande de Europa desde 1945 y usó el poder de la energía rusa para intimidar a la Unión Europea, podría obtener una concesión rentable y establecer un esquema de acuerdo pacífico sin la concesión.

El principal temor de muchos países europeos es que Putin se dirigirá a uno de ellos a continuación si gana en Ucrania.

Merz dijo que «si no hay movimiento en el lado ruso en Alaska, Estados Unidos y Europa deben y deben aumentar la presión» en Moscú. (AP News)