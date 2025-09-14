





El presidente Donald Trump dijo el sábado que cree que la guerra de Rusia-Ukraine terminaría si todo OTAN Los países dejaron de comprar petróleo a Rusia y colocaron aranceles en China de 50 por ciento a 100 por ciento por sus compras de petróleo ruso.

Trump publicó en su sitio de redes sociales que el compromiso de la OTAN de ganar la guerra «ha sido mucho menos del 100 por ciento» y la compra de petróleo ruso por parte de algunos miembros de la alianza es «impactante». Como si les hubiera hablado, dijo: «Debe debilita enormemente su posición de negociación y poder de negociación sobre Rusia».

El miembro de la OTAN, Turquía, ha sido el tercer comprador más grande de petróleo ruso, después de China e India. Según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Otros miembros de la alianza de 32 estados involucrados en la compra del petróleo ruso incluyen Hungría y Eslovaquia.

Trump, en su cargo, dijo que una prohibición de la OTAN del petróleo ruso más los aranceles sobre China «también sería de gran ayuda para terminar esta guerra mortal, pero ridícula,». El presidente dijo que los miembros de la OTAN deberían poner aranceles del 50 por ciento al 100 por ciento sobre China y retirarlos si la guerra que se lanzó con la invasión de Ucrania de Rusia en 2022 de Ucrania.

“China tiene un fuerte control e incluso agarre, sobre Rusia«Publicó, y los aranceles poderosos» romperán ese agarre «. El presidente de los Estados Unidos ya ha colocado un impuesto de importación del 25 por ciento de los bienes de la India por la compra de productos energéticos rusos.

En su cargo, Trump dijo que la responsabilidad de la guerra recayó en su predecesor, el demócrata Joe Biden, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. No incluyó en esa lista el presidente ruso Vladimir Putin, quien lanzó la invasión.

