Trump amenaza con trasladar los partidos del Mundial 2026 de Boston

VIVA – Presidente de los Estados Unidos, Donald Trumpamenazó con cambiar varios partidos copa del mundo 2026 desde Boston.

Trump afirma que se comunicará directamente con el presidente fifa, Gianni Infantinosi cree que existen condiciones inseguras en una de las ciudades anfitrionas.

Trump hizo esta sorprendente declaración en un evento en la Casa Blanca con el presidente de Argentina, Javier Milei, el martes 14 de octubre de 2025, hora local.

«Si alguien está trabajando mal y siento que las condiciones no son seguras, llamaré a Gianni Infantino, el director de la FIFA», dijo Trump, según informa Sportbible/

«Yo diría: ‘Vamos a trasladarlo a otro lugar’. Y lo hará. «Tal vez no sea feliz, pero se puede hacer fácilmente», añadió.

Boston es una de las 11 ciudades de Estados Unidos programadas para albergar el partido. Copa del Mundo 2026.

Un total de 78 de los 104 partidos se disputarán en Estados Unidos, mientras que el resto será en Canadá y México. El MetLife Stadium, Nueva Jersey, será la sede de la final el 19 de julio de 2026.

Sin embargo, Trump considera que Boston ya no es segura y culpa a la alcaldesa Michelle Wu, a quien llama «radical de izquierda». Aun así, Trump admitió que Wu era una figura inteligente.

«El caos se ha apoderado de la ciudad. Si no creo que sea seguro, puedo cancelar el partido allí», dijo el ex presidente estadounidense de 79 años.

La amenaza surge en medio de especulaciones de que habrá cambios en la lista de ciudades anfitrionas por razones de seguridad. Sin embargo, la decisión final está enteramente en manos de la FIFA, no bajo la autoridad del presidente de ningún país.

Trump también enfatizó que podría tomar medidas similares para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

«Si creo que Los Ángeles no está bien preparado, también puedo trasladarlo a otro lugar», dijo.

“Para ese tal vez necesite un permiso diferente, pero si es necesario, lo haré”.

La siguiente es una lista de países que han confirmado la clasificación para el Mundial 2026:

Anfitrión: Canadá, México, Estados Unidos.

África: Argelia, Cabo Verde, Egipto, Ghana, Costa de Marfil, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez.

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sur, Uzbekistán.

Europa: Reino Unido.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.