Trump amenaza con matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei

Washington, VIVA – Senador Estados Unidos de América (EE.UU.) Lindsey Graham advirtió que el presidente de EE.UU. Donald Trump «matará» al Líder Supremo Irán Ayatolá Ali Jamenei si el gobierno iraní continúa reprimiendo a los manifestantes que exigen una vida mejor.

«A los ayatolás, tienen que entender esto: si continúan matando a su gente que exige una vida mejor, Donald J. Trump los matará», dijo Graham en una entrevista con Fox News el martes.

Graham dijo que “se está produciendo un cambio en Irán”, que describió como el mayor cambio “en la historia de Medio Oriente para deshacerse de este régimen nazi”.

«La ayuda está en camino para el pueblo de Irán», añadió.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei

En las últimas semanas, Irán se ha visto sacudido por protestas masivas en medio del deterioro de las condiciones económicas y el debilitamiento del tipo de cambio del rial, que ha superado los 1.350.000 por dólar estadounidense.

También se denunciaron varios incidentes violentos, con varias muertes, entre ellas manifestantes y agentes de policía, en varias ciudades.

La advertencia de Graham se produjo después de que Jamenei reconociera que las demandas de los manifestantes eran razonables, pero subrayó que no se tolerarían disturbios.

El gobierno iraní ha celebrado varias rondas de conversaciones con representantes de comerciantes y comerciantes para calmar la situación, que, según afirma, ha empeorado, especialmente en la capital, Teherán.

Trump dijo anteriormente que Washington “vendría al rescate” de los manifestantes si Teherán usaba fuerza letal contra ellos. La declaración provocó fuertes reacciones de altos funcionarios iraníes. (Hormiga)