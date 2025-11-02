Trump amenaza con atacar a Nigeria, ¿qué pasa?

Jacarta – El presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo amenazó con emprender acciones militares contra Nigeriatras acusaciones de que el gobierno del país estaba tolerando el asesinato de creyentes kristen. También se suspenderán las ayudas que se distribuyen actualmente.

La amenaza se produjo un día después de que afirmara que el cristianismo enfrentaba una amenaza existencial en Nigeria y acusara a grupos radicales de ser responsables de asesinatos en masa.

«Si el gobierno nigeriano continúa permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá inmediatamente toda ayuda y puede atacar a este país empañado con ‘armas y silbatos'», escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social, citado por Anadolu, el domingo 2 de noviembre de 2025.

También advirtió al gobierno nigeriano que actuara rápidamente para responder a esta amenaza. Para que no sucedan cosas indeseables.



El presidente estadounidense Donald Trump abandona Malasia tras asistir a la cumbre de la ASEAN

«He ordenado al ‘Departamento de Guerra’ que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, feroz y mortal, como terroristas atacando a nuestros amados cristianos», escribió Trump.

Según un informe de Al Jazeera, la declaración de Trump está en línea con la retórica de los políticos estadounidenses de derecha que describen el conflicto en Nigeria como un ataque de grupos radicales contra los cristianos.

Sin embargo, los expertos consideran que esta opinión es engañosa porque la violencia en Nigeria no sólo es provocada por factores religiosos, sino también por problemas económicos, políticos y étnicos. (Hormiga)