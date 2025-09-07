Trump amenaza a Chicago con fuerza apocalíptica







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El sábado amplificó sus promesas de enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes de inmigración a Chicago publicando una imagen de parodia de «Apocalypse Now» con una bola de llamas mientras los helicópteros se acercan a la tercera ciudad más grande del país. «‘Me encanta el olor a deportaciones en la mañana'», escribió Trump en su sitio de redes sociales. «Chicago a punto de descubrir por qué se llama el Departamento de Guerra».

El presidente no ofreció detalles más allá de la etiqueta «Chipocalypse Now», una obra de teatro sobre el título de la película distópica de 1979 de Francis Ford Coppola ambientada en el Guerra de Vietnamen el que un personaje dice: «Me encanta el olor a napalm por la mañana». En respuesta al puesto, el gobernador de Illinois JB Pritzker, un demócrata, llamó a Trump un «aspirante a dictador». Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que buscaba cambiar el nombre del Departamento de Defensa del Departamento de Guerra, después de meses de campaña para ser considerado para el Premio Nobel de la Paz. El cambio de nombre requiere la aprobación del Congreso.

La ilustración en la publicación de Trump lo muestra en un contexto del Chicago Skyline, con un sombrero que coincide con el de la película amante de la película y el teniente amor de la guerra Kilgore, interpretado por Robert Duvall. La publicación de fin de semana de Trump sigue sus repetidas amenazas de agregar Chicago a la lista de otras ciudades lideradas por demócrata a las que ha sido el objetivo de la aplicación federal ampliada. Su administración está programada para intensificar la aplicación de la inmigración en Chicago, como lo hizo en Los Ángeles, y desplegar tropas de la Guardia Nacional. Además de enviar tropas a Los Ángeles en junio, Trump las ha desplegado desde el mes pasado en Washington, como parte de su adquisición de capital de la nación sin precedentes de la capital de la nación.

También ha sugerido que Baltimore y Nueva Orleans podrían recibir el mismo tratamiento, y el viernes incluso mencionó a las autoridades federales que posiblemente se dirigen a Portland, Oregon, para «limpiarlos», lo que significa manifestantes. Podría haber estado describiendo por error el video de las manifestaciones en esa ciudad hace años. Los detalles sobre la operación prometida de Chicago de Trump han sido escasos, pero ya hay una oposición generalizada.

Los líderes municipales y estatales han dicho que planean demandar a la administración Trump. Pritzker, un posible candidato presidencial de 2028, también se opone ferozmente. El presidente «amenaza con ir a la guerra con una ciudad estadounidense», escribió Pritzker en X sobre una imagen de la publicación de Trump.

«Esto no es una broma. Esto no es normal». Añadió: «Donald Trump no es un hombre fuerte, él es un hombre asustado. Illinois no será intimidado por un aspirante a dictador». Trump ha sugerido que tiene poderes casi ilimitados cuando se trata de desplegar la Guardia Nacional. A veces incluso ha tocado preguntas sobre su dictador. «La mayoría de la gente dice:» Si lo llamas dictador, si detiene el crimen, él puede ser lo que él quiera «» No soy un dictador, por cierto «, dijo Trump el mes pasado. Agregó:» No es que no yo «tenga» el derecho «el derecho de hacer cualquier cosa que quiera hacer». «Soy el presidente de los Estados Unidos», dijo Trump entonces. «Si pienso que nuestro país está en peligro» y es en peligro «y es en peligro» y que puedo hacer en peligro «. él.»

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente