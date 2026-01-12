Trump afirma ser presidente interino de Venezuela

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América Donald Trump subió una captura de pantalla a sus redes sociales, Truth Social, y reclamó un nuevo título como presidente interino Venezuela.

Lea también: Irán oscurece Internet, Trump pide a Elon Musk que envíe Starlink



Tras el secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, Trump afirmó haber tomado el control de la situación en Venezuela como parte del liderazgo estadounidense bajo su mando.

Capturas de pantalla en Truth Social que parecen una biografía de Wikipedia afirman que Trump será el presidente interino de Venezuela a partir de enero de 2026. También mantiene su posición actual como presidente de Estados Unidos. Se sabe que la actual presidenta interina de Venezuela es Delcy Rodríguez.

Lea también: Cada vez más acalorado, Irán amenaza con atacar a los ejércitos estadounidense e israelí si protege a los manifestantes.





El presidente estadounidense Donald Trump describe la operación Absolute Resolve en Venezuela

Rodríguez expresó el sábado 10 de enero su determinación de repatriar a Maduro y su esposa, quienes fueron arrestados por Estados Unidos el 3 de enero.

Lea también: Funcionarios iraníes sugieren arrestar a Donald Trump, ¿por qué?



En un evento comunitario en el estado Miranda, dijo que no había incertidumbre sobre el liderazgo o el programa de gobierno de Venezuela.

«Aquí no hay incertidumbre. El pueblo venezolano tiene el control y hay un gobierno, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro», dijo Rodríguez.

También prometió no descansar “ni un segundo” hasta que Maduro y Flores regresen a Venezuela. (Hormiga)