Trump afirma que terminó el conflicto de India-Pak, busca el Premio Nobel de la Paz por siete guerras







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha repitido su afirmación de que resolvió el conflicto de India-Pakistán a principios de este año con el comercio y afirmó que debería obtener el Premio Nobel de la Paz por «terminar siete guerras».

Desde el 10 de mayo, cuando Trump anunció en las redes sociales que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego completo e inmediato después de una larga noche de conversaciones mediadas por Washington, ha repitido su reclamo más de 40 veces que ayudó a resolver las tensiones entre India y Pakistán.

India ha negado constantemente cualquier intervención de terceros.

«En el escenario mundial, una vez más estamos haciendo cosas que solo somos respetados en un nivel que nunca antes hemos sido respetados. Estamos forjando acuerdos de paz y estamos deteniendo guerras. Así que detuvimos las guerras entre India y PakistánTailandia y Camboya «, dijo Trump en la cena del fundador del American Cornerstone Institute el sábado.

Continuó diciendo: «Piensa en India y Pakistán. Piense en eso. Y sabes cómo detuve eso, con el comercio. Quieren comerciar. Y tengo un gran respeto por ambos líderes. Pero cuando echas un vistazo a todas estas guerras que nos hemos detenido».

«Solo mira eso. India, Pakistán, Tailandia, Camboya, Armenia, Azerbaiyán, Kosovo y Serbia, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Ruanda y el Congo. Los detuvimos a todos. Y el 60 por ciento de ellos fueron detenidos debido al comercio «, afirmó el presidente de los Estados Unidos.

Agregó que «como con India, dije:» Mira, no vamos a hacer ningún intercambio si vas a pelear y tienen armas nucleares. Se detuvieron «.

India lanzada Operación Sindoor El 7 de mayo, dirigido a la infraestructura terrorista en Pakistán y Cachemira ocupada por Pakistán en represalia por el ataque de Pahalgama del 22 de abril que mató a 26 civiles.

India y Pakistán alcanzaron un entendimiento el 10 de mayo para terminar el conflicto después de cuatro días de intensos huelgas de dron y misiles transfronterizos.

India ha mantenido constantemente que la comprensión del cese de las hostilidades con Pakistán se alcanzó después de conversaciones directas entre los directores generales de operaciones militares (DGMO) de los dos militares.

Primer ministro Narendra Modi ha dejado en claro en el Parlamento que ningún líder de ningún país le pidió a India que detuviera la Operación Sindoor.

El ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, ha dicho categóricamente que no hubo intervención de terceros en provocar un alto el fuego con Pakistán durante la Operación Sindoor.

Trump dijo que le dijeron que si podía detener el conflicto entre Rusia Y Ucrania, debería obtener el Premio Nobel.

«Dije:` Bueno, ¿qué pasa con los otros siete? Debería obtener un premio Nobel para cada uno ‘. Así que dijeron: `Pero si detienes a Rusia y Ucrania, señor, debería poder obtener el Nobel’. Dije que detuve siete guerras. Esa es una guerra y esa es grande», dijo Trump.

Agregó que había pensado que el conflicto de Rusia-Ukraine sería fácil de resolver «porque tengo una buena relación con el presidente. Putindecepcionado de él, pero yo sí. Pensé que sería el más fácil, pero lo haremos de una forma u otra.

