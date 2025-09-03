





Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Nuevamente afirmó que Nueva Delhi le ha ofrecido un acuerdo de «no arancel», ya que justificó su movimiento para imponer un impuesto del 50 por ciento a los bienes indios.

En una entrevista telefónica en el programa de radio Scott Jennings, Trump afirmó que entiende los aranceles mejor que cualquier ser humano y criticó a India, que él cree que es la «nación más tarifa» del mundo.

«China nos mata con aranceles, India nos mata con aranceles, Brasil nos mata con aranceles. He entendido los aranceles mejor que ellos; entendí que los aranceles más que cualquier seres humanos en el mundo. India era la nación más tarifa en el mundo, y usted sabe lo que ya no me ofrecían tarifas en la India. Si no lo hicieran, si no lo hagan, si no lo hagan tarifas. aranceles «, dijo Donald Trump.

Esta no es la primera vez que Trump menciona un «trato sin tarifas».

Anteriormente, el lunes, afirmó que la relación comercial entre los dos países durante muchas décadas ha sido «totalmente unilateral», «desastre unilateral» y también que «ahora han ofrecido cortar su aranceles a nada, pero se está haciendo tarde «.

«Lo que pocas personas entienden es que hacemos muy pocos negocios con la India, pero hacen una gran cantidad de negocios con nosotros. En otras palabras, nos venden grandes cantidades de bienes, su» cliente «más grande, pero les vendemos muy poco, hasta ahora una relación totalmente un lado, y durante muchas décadas.

«¡Ha sido un desastre totalmente unilateral! Además, India compra la mayoría de sus productos de petróleo y militar de Rusia, muy poco de los Estados Unidos que ahora han ofrecido reducir sus aranceles a nada, pero se está haciendo tarde. Deberían haberlo hecho hace años. ¡Solo algunos simples hechos para que las personas condenaran!» Añadió.

Nueva Delhi se enfrenta a las incertidumbres globales debido a las principales tensiones económicas después de la imposición de los Estados Unidos de una tarifa del 50 por ciento sobre las importaciones indias, que se complementó con un 25 por ciento adicional debido a la compra de petróleo crudo ruso.

Sin embargo, Donald Trump ha enfrentado una reacción grave de la influencia política de su propio país después de que un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos dictaminó las tarifas «ilegales».

El ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos (NSA) Jake Sullivan alegó que Trump ha «desechado» los lazos con India sobre PakistánLa voluntad de hacer negocios con la familia de Trump.

«Estados Unidos ha trabajado para construir una relación con India, un país que debemos alinearse sobre tecnología, talento, economía y tantos problemas. Y alinearse con el trato con las amenazas estratégicas de China. Ahora. Creo que debido a Pakistán de la voluntad de Pakistán de hacer negocios con la familia Trump, Trump ha arrojado la relación de India de la India. Alemania o Japón buscará eso (India) y decir eso podría ser un mañana. de todos modos.» Jake Sullivan le dijo a Meidastouch.

Presidente y CEO de US-India Foro de Asociación Estratégica (USISPF), Mukesh Aghi también sugirió que algunas afirmaciones de Donald Trump pueden no tener ninguna sustancia.

«Hay ciertos comentarios que hace el Presidente, y debe tomarlo con ciertos peso o no pesas. Mukesh Aghi dijo.

