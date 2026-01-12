Trump afirma que Irán busca negociaciones en medio de una represión mortal contra las protestas







presidente de estados unidos Donald Trump dijo que Irán quiere negociar con Washington después de su amenaza de atacar a la República Islámica por su sangrienta represión contra los manifestantes, una medida que se produjo cuando los activistas dijeron el lunes que el número de muertos en las manifestaciones a nivel nacional aumentó a al menos 544.

Irán no tuvo una reacción inmediata a la noticia, que se produjo después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, «un interlocutor durante mucho tiempo entre Washington y Teherán», viajara a Irán este fin de semana.

Tampoco está claro qué podría prometer Irán, particularmente porque Trump ha impuesto exigencias estrictas sobre su programa nuclear y su arsenal de misiles balísticos, que Teherán insiste que es crucial para su defensa nacional.

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, hablando con diplomáticos extranjeros en Teherán, insistió en que «la situación ha quedado bajo control total» en declaraciones enérgicas que culparon a Israel y a Estados Unidos por la violencia, sin ofrecer pruebas.

«Es por eso que las manifestaciones se volvieron violentas y sangrientas para darle una excusa al presidente estadounidense para intervenir», dijo Araghchi, en comentarios difundidos por la cadena de noticias por satélite Al Jazeera, financiada por Qatar. A Al Jazeera se le permitió informar en vivo desde el interior del país a pesar de que se cortó Internet.

Mientras tanto, el lunes, Irán convocó a manifestantes progubernamentales a salir a las calles en apoyo de la teocracia, una demostración de fuerza después de días de protestas que desafiaron directamente el gobierno del líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, de 86 años. iraní La televisión estatal transmitió cánticos de la multitud, que gritaba «¡Muerte a Estados Unidos!» y «¡Muerte a Israel!»

Trump reconoce propuesta de conversaciones

Trump y su equipo de seguridad nacional han estado sopesando una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca que no estaban autorizadas a hacer comentarios públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

«El ejército lo está analizando y nosotros estamos analizando algunas opciones muy sólidas», dijo Trump a los periodistas en el Air Force One el domingo por la noche. Cuando se le preguntó sobre las amenazas de represalia de Irán, dijo: «Si lo hacen, les golpearemos a niveles que nunca antes habían recibido».

Trump dijo que su administración estaba en conversaciones para concertar una reunión con Teherán, pero advirtió que tal vez tenga que actuar primero a medida que aumentan los informes sobre el número de muertos en Irán y el gobierno continúa arrestando a manifestantes.

«Creo que están cansados ​​de ser golpeados por Estados Unidos», dijo Trump. «Irán quiere negociar».

Y añadió: ¿Se está organizando la reunión, pero es posible que tengamos que actuar debido a lo que está sucediendo antes de la reunión? Pero se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar.¿

El presidente del parlamento iraní advirtió el domingo que ejército estadounidense e Israel serían «objetivos legítimos» si Estados Unidos utiliza la fuerza para proteger a los manifestantes.

Más de 10.600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, dijo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que ha sido precisa sobre los disturbios anteriores de los últimos años y dio el número de muertos. Se basa en que sus partidarios en Irán cotejen la información. Dijo que 496 de los muertos eran manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad.

Con Internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente el número de víctimas. El gobierno de Irán no ha ofrecido cifras generales de víctimas.

Aquellos en el extranjero temen que el bloqueo de información esté envalentonando a los miembros de línea dura dentro de los servicios de seguridad de Irán para lanzar una sangrienta represión. Los manifestantes inundaron las calles de la capital del país y su segunda ciudad más grande desde el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana. Los videos en línea supuestamente mostraban más manifestaciones desde el domingo por la noche hasta el lunes, y un funcionario de Teherán las reconoció en los medios estatales.

El miedo invade la capital de Irán

En Teherán, un testigo dijo a la AP que las calles de la capital se vacían al atardecer llamado a la oración cada noche.

A la hora del Isha, o oración nocturna, las calles están desiertas.

Parte de eso se debe al miedo a quedar atrapados en la represión.

La policía envió al público un mensaje de texto que advertía: «Dada la presencia de grupos terroristas y de individuos armados en algunas concentraciones de anoche y sus planes de causar muertes, y la firme decisión de no tolerar ningún apaciguamiento y tratar con decisión a los alborotadores, se recomienda encarecidamente a las familias que cuiden de sus jóvenes y adolescentes».

Otro texto, que afirmaba proceder del brazo de inteligencia de la Guardia Revolucionaria paramilitar, también advertía directamente a la gente que no participara en las manifestaciones.

«Queridos padres, ante el plan del enemigo de aumentar el nivel de violencia manifiesta y la decisión de matar personas, (…) absténganse de estar en las calles y de reunirse en lugares involucrados en violencia, e informen a sus hijos sobre las consecuencias de cooperar con mercenarios terroristas, que es un ejemplo de traición contra la patria», advierte el texto.

El testigo habló con la AP bajo condición de anonimato debido a la actual campaña.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre por el colapso de la moneda rial iraní, que se cotiza a más de 1,4 millones por dólar, mientras la economía del país se ve presionada por las sanciones internacionales impuestas en parte por su programa nuclear.

Las protestas se intensificaron y se convirtieron en llamados que desafiaban directamente la teocracia de Irán.

