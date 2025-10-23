Trump afirma que India reducirá las importaciones de petróleo ruso para fin de año, India lo niega







presidente de estados unidos Donald Trump El miércoles (hora local) afirmó que India reducirá significativamente las importaciones de petróleo ruso para fin de año, citando la garantía del Primer Ministro Narendra Modi.

El presidente Trump también dijo que el proceso de eliminación gradual petróleo ruso Las importaciones serán «graduales», afirmando que la India las reducirá «a casi nada» para finales de año.

«India, como saben, me dijo que se detendrían. Es un proceso; no se puede simplemente detenerlo. Pero para fin de año, se quedarán casi sin nada. Eso es algo muy importante, es casi el 40 por ciento del petróleo. India ha sido excelente. Ayer habló con el Primer Ministro Modi y han sido absolutamente geniales», dijo el presidente Trump durante una interacción con periodistas en la Casa Blanca, mientras recibía al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Sin embargo, India niega cualquier acuerdo y enfatiza su prioridad de salvaguardar los intereses de los consumidores. La política energética del país prioriza precios estables y suministros seguros. Trump había impuesto aranceles del 50% a los productos indios, instando a Nueva Delhi a diversificar las fuentes de energía.

Más temprano el lunes, continuando con sus críticas a la compra de petróleo ruso por parte de la India, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Nueva Delhi seguiría pagando aranceles hasta que detenga sus importaciones desde Moscú.

A Trump, durante su reunión de prensa en el Air Force One, se le preguntó sobre la negativa de la India a la llamada del Primer Ministro Narendra Modi con él.

«Bueno, entonces seguirán pagando muchos aranceles si dicen eso, pero no creo que hayan dicho eso. No, hablé con el primer ministro Modi de la India y me dijo que no iba a hacer lo del petróleo ruso», dijo.

Trump añadió: «Pero si quieren decir eso, entonces seguirán pagando aranceles masivos, y no quieren hacerlo».

El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó anteriormente que no hubo ninguna llamada telefónica entre el Primer Ministro Narendra Modi y el presidente estadounidense Donald Trump el día anterior.

Cuando se le preguntó sobre la afirmación de Trump de que India dejaría de comprar petróleo ruso, el portavoz de MEA, Randhir Jaiswal, dijo que los dos líderes no tuvieron ninguna llamada telefónica el miércoles.

«Sobre la cuestión de si hubo una conversación o una llamada telefónica entre el primer ministro Modi y el presidente Trump. No tengo conocimiento de ninguna conversación ayer entre los dos líderes», dijo.

Jaiswal afirmó que los dos líderes hablaron el 9 de octubre, durante el cual el primer ministro Modi felicitó a Trump por el éxito del plan de paz de Gaza.

Mientras tanto, Trump reconoció la compleja relación de China con Rusia, atribuyéndola a políticas estadounidenses pasadas.

«China es un poco diferente. La relación que tuvieron con Rusia fue un poco diferente. Nunca fue buena, pero debido a Biden y Obama, se vieron obligados a estar juntos; nunca debieron haber sido obligados a estar juntos, pero por naturaleza, no pueden ser amigables. Espero que sean amigables, francamente. No debieron haber obligado a China y Rusia a estar juntos. Biden hizo eso, y Obama hizo eso. Los obligaron a unirse debido a la energía, el petróleo».

Hablando de su próxima reunión con el presidente chino Xi Jinping, el presidente estadounidense dijo que «probablemente» hablará sobre las importaciones rusas con su homólogo chino, pero que su principal objetivo sería cómo poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania.

«Probablemente hablaré de ello. De lo que realmente hablaré es de cómo pondríamos fin a la guerra con Rusia y Ucrania, ya sea a través de la energía, el petróleo o cualquier otra cosa. Creo que él (Xi Jinping) va a ser muy receptivo. Creo que le gustaría que la guerra termine», dijo Trump.

El presidente Trump dijo además que tiene la esperanza de que el presidente chino pueda tener una «gran influencia» sobre Putin para instarlo a un alto el fuego.

«Creo que tendrá una gran influencia en Putin. Creo que puede tener una gran influencia en mucha gente. Es un hombre respetado, un líder muy fuerte, un país muy grande, creo que puede tener una gran influencia», añadió Trump.

