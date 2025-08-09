Trump afirma nuevamente que ayudó a ‘asentar tensiones’ entre India, Pakistán







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Repitió la afirmación de que obtuvo «cosas establecidas» entre India y Pakistán después del conflicto militar de cuatro días entre los dos países que podrían haberse convertido en un «conflicto nuclear», informó PTI.

Hablando en la Casa Blanca el viernes, Trump también afirmó que cinco o seis aviones «fueron derribados» durante el reciente conflicto entre los vecinos del sur de Asia.

El presidente de los Estados Unidos no especificó si los Jets fueron perdidos por cualquiera de los dos países o si se refería a pérdidas combinadas por ambas partes.

Nueva Delhi ha mantenido que India y Pakistán detuvieron sus acciones militares después de conversaciones directas entre sus militares sin ninguna mediación por parte de los Estados Unidos.

Trump hizo los comentarios flanqueados por el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev y Armenia El primer ministro Nikol Pashinyan después de firmar un acuerdo de paz negociado en los Estados Unidos durante una ceremonia de firma trilateral, informó PTI.

«Como presidente, mi más alta aspiración es traer paz y estabilidad al mundo. La firma de hoy sigue nuestro éxito con India y Pakistán», informó PTI.

«Lo iban a hacer, iban a hacerlo a lo grande y eran dos grandes líderes que se unieron justo antes de lo que habría sido un conflicto tremendo, como saben, un conflicto nuclear, probablemente», dijo Trump, informó PTI.

Afirmando que está resolviendo conflictos a través del comercio, Trump dijo: «Me resolví las cosas con la India, Pakistán. Creo que fue el comercio más que cualquier otra razón. Así es como me involucré «.

«Dije:» Sabes, no quiero tratar con países que intentan explotar y tal vez con el mundo «. Son naciones nucleares», dijo, informó PTI.

Trump se refirió al conflicto entre India y Pakistán dos veces durante sus comentarios en el evento, agregándolos a las casi 35 ocasiones anteriores en las que afirmó que detuvo la guerra entre los dos países a través del comercio.

«Ese fue uno grande, estableciéndolo. Creo que estarías de acuerdo en que fue grande», dijo Trump, volviendo a la Presidente azerbaiyanoreportado PTI.

«Y iban a hacerlo, ya sabes, estaban disparando aviones de los cinco o seis aviones del cielo fueron derribados en su última pequeña escaramuza, y luego iba a escalar desde allí. Eso podría haber llegado a ser muy, muy malo», afirmó Trump.

India ha mantenido constantemente que la comprensión del cese de las hostilidades con Pakistán se alcanzó después de conversaciones directas entre los directores generales de operaciones militares (DGMO) de los dos militares.

En la ceremonia, Trump agregó que está resolviendo conflictos en todo el mundo porque quiere salvar muchas vidas.

«Me encanta salvar vidas. De eso se trata. Y ya sabes, cuando salvas vidas, realmente terminas teniendo un mundo pacífico. Por lo general, eso termina bastante bien».

Trump también enumeró los conflictos entre el Congo y RuandaTailandia y Camboya y Serbia y Kosovo que dijo que ayudó a establecerse.

Respondiendo a una pregunta sobre la guerra de Ucrania, Trump dijo: «Creo que nos estamos acercando».

«Creo que muchas cosas sucedieron recientemente que harían que esto avance. No voy a mencionar que nada de tener que ver con la India, pero tal vez eso tuvo un impacto. Pero lo que realmente tuvo un impacto fue que la OTAN ha aumentado en términos de su gasto en la compra de equipos militares».

Trump también dijo que no importa lo que haga, no se le dará el Premio Nobel de la Paz.

«No estoy político por ello. Tengo muchas personas que serían un gran honor, ciertamente, pero nunca lo haría.

(Con entradas de PTI)





