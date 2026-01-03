Trump afirma haber arrestado al presidente venezolano Nicolás Maduro

Washington, VIVA – Presidente Estados Unidos de América (EE.UU.) Donald Trump reconoció que Estados Unidos había lanzado un ataque militar contra Venezuela y arrestó al presidente Nicolás Maduro.

«Estados Unidos ha logrado lanzar un ataque masivo contra Venezuela», dijo Trump en la plataforma Truth Social, el sábado 3 de enero de 2026.

«Presidente Nicolás Maduro «Y su esposa han sido arrestados y expulsados ​​del país en avión», afirmó, añadiendo.

Las afirmaciones de Trump sobre el arresto de Maduro no han sido verificadas de forma independiente.

Presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Trump dijo que habría una conferencia de prensa sobre el ataque en su residencia en Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 hora local (23:00 WIB).

Los venezolanos quedaron conmocionados por una serie de poderosas explosiones en varias regiones del país la madrugada del sábado en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, informaron medios locales.

Videos que circulan en las redes sociales muestran un espeso humo visible en varios lugares de la capital, Caracas, y se escuchan sirenas antiaéreas.

También se informó que hubo al menos siete explosiones y se vieron aviones de combate volando a baja altura.

Se cortó el suministro eléctrico en varias zonas de Caracas, incluida la parte sur de la ciudad, cerca de la principal base militar.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, condenó enérgicamente el sábado la agresión militar estadounidense contra su país.

A través de una publicación en Telegram, afirmó que la República Bolivariana de Venezuela rechaza y condena los flagrantes actos de agresión militar de Estados Unidos contra el territorio y pueblo de Venezuela.

El presidente Maduro ordenó la implementación total del plan de defensa nacional y activó un sistema de defensa integral lo más rápido posible para responder al ataque estadounidense. (Hormiga)