Trump afirma crédito por evitar conflictos nucleares entre India y Pakistán







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El jueves nuevamente repitió su afirmación de que resolvió el conflicto entre India y Pakistán y dijo que la guerra podría haberse vuelto nuclear. `Si nos fijamos en los aviones de Pakistán e India`, fue eliminado del aire. Se cayeron seis o siete aviones. Estaban listos para irse, tal vez nuclear. Resolvimos eso, dijo Trump durante los comentarios en la Oficina Oval.

Los comentarios del presidente de los Estados Unidos se presentan en la víspera de su reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska el viernes mientras intenta poner fin a la Guerra de Ucrania. Trump dijo que había pensado que la guerra de Rusia-Ukraine habría sido la «más fácil» de terminar, pero «en realidad es la más difícil». `Creo que al presidente Putin le gustaría ver un acuerdo. Creo que si fuera presidente, él se haría cargo de todo Ucrania. Es una guerra que nunca debería haber sucedido. Si fuera presidente, en mi opinión, preferiría hacerse cargo de todo Ucrania. Pero soy presidente y él no va a jugar conmigo «, dijo Trump.

«Creo que será una buena reunión», dijo Trump sobre su próxima reunión con Putin. Agregó que ‘la reunión más importante’ será la segunda reunión con Putin, presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y él mismo. Trump dijo que también puede haber algunos líderes europeos para esa reunión. `Vamos a ver qué pasa. Y creo que el presidente Putin hará las paces. Creo que el presidente Zelenskyy hará las paces. Veremos si pueden llevarse bien, y si pueden, será genial «, dijo.

Trump luego agregó que ha resuelto «seis guerras» en los últimos seis meses y está «muy orgulloso de ello». Desde el 10 de mayo, cuando Trump anunció en las redes sociales que India y Pakistán habían acordado a un «ceseño completo e inmediato», ha repetido su reclamo en varias octavos. Manteniendo constantemente que la comprensión del cese de las hostilidades con Pakistán se alcanzó luego de conversaciones directas entre los directores generales de operaciones militares (DGMO) de los dos militares.

