Trump advierte que Estados Unidos debe actuar en Groenlandia para contrarrestar la influencia de Rusia y China







El presidente Donald Trump enfatizó una vez más el viernes la necesidad de Estados Unidos (EE.UU.) tomar medidas en Groenlandia, advirtiendo que si Washington no actuaba, Rusia y China podrían entrar, informó la agencia de noticias ANI. Añadió que preferiría llegar a un acuerdo «de la manera más fácil», pero si no, Estados Unidos actuaría «de la manera más difícil».

En declaraciones a los periodistas durante una reunión con altos ejecutivos de petróleo y gas, Trump dijo: «Vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia… y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo de la manera fácil, pero si no lo hacemos de la manera fácil, lo haremos de la manera difícil».

El Presidente de los Estados Unidos, Mientras enfatizaba su aprecio por Dinamarca, dijo: «Y por cierto, también soy fan de Dinamarca. Han sido muy amables conmigo. Soy un gran admirador, pero el hecho de que tuvieran un barco que aterrizó allí hace 500 años no significa que sean dueños de la tierra. También tuvimos muchos barcos que iban allí. Pero lo necesitamos porque si echas un vistazo fuera de Groenlandia en este momento, hay destructores rusos, destructores chinos y submarinos rusos más grandes por todas partes. Estamos «No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, y eso es lo que van a hacer si no lo hacemos. Haremos algo con Groenlandia, ya sea de la manera buena o de la manera difícil».

Cuando se le preguntó por qué era importante “poseer” Groenlandia, dado que Estados Unidos ya tiene una presencia militar que podría ampliarse, Trump dijo que “los países necesitan tener propiedad para defender la propiedad”.

«Cuando somos propietarios, lo defendemos. No se defienden los arrendamientos de la misma manera. Tienes que ser propietario». Países Tienes que tener propiedad, y defiendes la propiedad. No defiendes los arrendamientos. Si no lo hacemos nosotros, China o Rusia lo harán. Eso no va a suceder… La OTAN tiene que entenderlo. Estoy totalmente a favor de la OTAN. Lo guardé. Si no fuera por mí, la OTAN no estaría ahí”, afirmó el presidente estadounidense.

Trump ha renovado sus esfuerzos por apoderarse del territorio danés semiautónomo, rico en recursos naturales, incluidos minerales de tierras raras, uranio y hierro. El nuevo impulso se produce tras la operación militar estadounidense en Venezuela durante el fin de semana para capturar al presidente Nicolás Maduro, que Trump citó como una medida preventiva para evitar la influencia china o rusa.

Trump sitúa a Groenlandia en el centro de la política de EE.UU. en el Ártico

Durante décadas, Estados Unidos ha visto Tierra Verde como estratégicamente importante, y la administración Trump ha vuelto a colocar a la isla en el centro de su política ártica, reviviendo las discusiones sobre la alteración del estatus del territorio danés. Trump había propuesto previamente comprar Groenlandia en 2019, pero le dijeron que no estaba a la venta.

Trump también criticó la energía eólica en Europa, calificando a los molinos de viento de “perdedores” y “la peor forma de energía”, informó ANI.

Y añadió: “Pierden dinero, destruyen el paisaje, matan a los pájaros, todos están hechos en Porcelana… China utiliza carbón, petróleo y gas, y algo de energía nuclear, pero no tiene molinos de viento. Los fabrican y los venden a tontos como antes Europa y Estados Unidos. Son la forma de energía más cara”.

Los comentarios se producen días después de que Trump firmara un memorando que ordena la retirada de Estados Unidos de organizaciones, convenciones y tratados internacionales considerados “contrarios a los intereses” del país. La medida abarca 35 organizaciones no pertenecientes a la ONU y 31 organismos de la ONU, incluida la Alianza Solar Internacional liderada por India y Francia, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), entre otros.

(Con entradas ANI)





Fuente